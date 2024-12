Napoli Venezia, arrivano le parole di Mathìas Olivera ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del match del Maradona.

La 18esima giornata di Serie A vede in campo Napoli e Venezia allo stadio Maradona. Dopo il pareggio dell’Atalanta, nei minuti finali contro la Lazio, gli azzurri hanno la possibilità concreta di agganciare l’Atalanta e chiudere il 2024 nel miglior modo possibile. La scelta del tridente Neres-Lukaku-Kvaratskhelia potrà risultare un fattore determinante per mettere seriamente in difficoltà la difesa del Venezia di Di Francesco. Ai microfoni di Dazn, Mathìas Olivera ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’inizio della partita.

Ultimissime Napoli – Le parole di Olivera prima della partita col Venezia

Sull’obiettivo principale in questa chiusura di 2024, ha affermato: “Dobbiamo vincere per concludere al meglio l’anno”. Parole chiarissime che certificano le ambizioni degli azzurri in chiave scudetto. L’ex Getafe, inoltre, ha svelato cosa ha chiesto mister Conte prima dell’inizio del match: “Dobbiamo scendere in campo per trovare il gol subìto ed indirizzare il match dalla nostra parte”.

Rispetto alla fase difensiva ed all’atteggiamento che tutta la squadra dovrà dimostrare per arginare i contropiede avversari, Olivera ha messo in evidenza: “Difesa? L’obiettivo è anche non prendere gol. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così”.