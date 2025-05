Conte, ma non solo: a Sky celebrano un altro uomo del Napoli

Durante il pre-partita di Torino-Inter si parla di lotta Scudetto, con la formazione azzurra prima in classifica e in questo momento in vantaggio per il titolo

Antonio Conte sta mettendo chiaramente la firma sulla stagione fantastica del Napoli. Il rientro in Champions League non era affatto scontato, ma lui è riuscito a centrare il pass in anticipo, senza praticamente mai mettere in discussione l’obiettivo.

Ora, però, il club partenopeo è in lotta per qualcosa in più rispetto al solo ritorno nella massima competizione europea. E se lotta per lo Scudetto assieme all’Inter, non è solo merito dei calciatori e dell’allenatore. Infatti, i meriti vanno divisi anche con la dirigenza.

Assogna sicuro: “De Laurentiis ha grande visione imprenditoriale”

Ne è convinto Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, che dagli studi dell’emittente fa un’attenta riflessione sul momento che sta attraversando la squadra:

“Si è celebrato Spalletti, si è celebrato Conte ma attendo che tutti diano 5 minuti da dedicare alle capacità di De Laurentiis, alla sua grande visione imprenditoriale”

In effetti, da quando il presidente azzurro ha preso per mano questo club, fallito e in caduta libera in quel lontano 2004, c’è stata un’ascesa rapida verso posizioni ambite e traguardi impensabili. Il tricolore era chiaramente un obiettivo della presidenza De Laurentiis, ma non è mai facile vincere contro altri 19 avversari. E il patron partenopeo ha avuto lucidità e lungimiranza nello scegliere alcuni uomini di fiducia.

Spalletti, ad esempio, è stata una scelta più che azzeccata. Veniva da un momento di pausa, per via dell’addio all’Inter. Il tecnico ha riportato presto il Napoli in Champions League dopo l’annata con Gattuso terminata fuori dalle prime quattro posizioni. E al secondo anno, con una squadra completamente rivoluzionata, ha vinto lo Scudetto. De Laurentiis ha capito gli errori commessi l’anno scorso e ha puntato subito su un altro uomo carismatico, dalla grande esperienza calcistica e mediatica: Antonio Conte.

Un imprenditore di certo non scende in campo in prima persona, ma deve avere l’abilità di leggere prima cosa può succedere e fare la scelta migliore. Sotto questo punto di vista, è davvero difficile poter criticare la presidenza di Aurelio De Laurentiis.