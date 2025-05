Out dopo 10′, l’azzurro costretto al cambio in Napoli-Genoa: di chi si tratta

Napoli Genoa, tegola per Conte: nuovo infortunio a centrocampo per la squadra partenopea.

Al Maradona sta andando in scena la partita tra Napoli e Genoa, valevole per la 36esima giornata di Serie A. 90 minuti decisivi per la squadra di Conte che, dopo la vittoria dell’Inter a Torino, ha la necessità di fare punti per mantenere il distacco sui nerazzurri. Una brutta notizia però ha lasciato tutto l’impianto partenopeo sconsolato.

Napoli Genoa, infortunio per Lobotka: ecco cos’è successo

Dopo 10 minuti dal fischio d’inizio del match tra Napoli e Genoa, Antonio Conte ha dovuto mettere subito mano alle sostituzioni. Ad aver alzato bandiera bianca è stato Stanislav Lobotka. Il 68 azzurro ha riaccusato dolore alla caviglia destra ed ha abbandonato il campo. Al suo posto Billy Gilmour.

Il centrocampista scozzese è subentrato all’ex Celta Vigo a seguito di un brevissimo riscaldamento. Le condizioni di Lobotka, dopo l’ultima gara contro il Lecce, infatti, parevano essere abbastanza precarie. Pertanto, gli azzurri dovranno disputare praticamente l’intero match senza uno dei perni fondamentali della squadra.