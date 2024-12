Verso Lazio-Napoli, Conte cambia anche il modulo: scelta a sorpresa

Antonio Conte prepara il suo Napoli in vista del prossimo turno di Coppa Italia contro la Lazio: tantissime le novità di formazione in arrivo per la compagine partenopea.

Grande attesa in città per la prossima sfida del Napoli, che nella serata di giovedì 5 dicembre affronterà la Lazio in Coppa Italia. La squadra azzurra intende regalarsi una bella notte, anche per presentarsi poi allo stadio Diego Armando Maradona nel migliore dei modi (il match di Serie A sarà in programma sempre contro la Lazio). L’obiettivo, però, è quello di andare avanti anche nella competizione, che nelle ultime stagioni ha dato più delusioni che soddisfazioni.

Contro i biancocelesti, Antonio Conte sta studiando le contromosse per cercare di impensierire la compagine capitolina: sul tavolo, ci sono diversi cambi di formazione. Ma non solo: stando alle ultime notizie, è possibile che l’allenatore leccese possa optare anche per un cambio di modulo. Anche perché è stato lo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha ribadito la necessità di ruotare la rosa, dichiarazione che apre a uno stravolgimento dello schieramento titolare.

Coppa Italia, Conte stravolge il Napoli contro la Lazio: si valuta il 4-2-4

Il 4-2-4 potrebbe essere il nuovo modulo che Antonio Conte potrebbe scegliere in occasione della prossima sfida di Coppa Italia contro la Lazio di Baroni. Una delle scelte a sorpresa dovrebbe riguardare Alessio Zerbin, pronto a giocare al posto di Di Lorenzo vista l’assenza per infortunio di Pasquale Mazzocchi.

Di seguito, quanto riportato da Il Corriere dello Sport a tal riguardo:

“All’Olimpico giocheranno – o comunque dovrebbero, salvo stravolgimenti – Caprile in porta; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola nella linea a quattro; Folorunsho e Gilmour a centrocampo; Ngonge, Simeone, Raspadori e Neres in attacco. Con una precisazione: il sistema dovrebbe oscillare tra il 4-2-3-1 e il 4-2-2-2 impiegato dalla Juve all’Inter in campionato, con Jack che farà su e giù tra la mediana e la prima linea per affiancare il Cholito in attacco. Del resto, Conte è stato sempre chiaro in merito e a scanso di equivoci lo ha ribadito anche ieri: è in questa versione, come alter ego tattico di McTominay, che lo ha inquadrato”.

Il tecnico è dunque pronto a rispolverare il suo 4-2-4: un Napoli offensivo e, soprattutto, rinnovato per dare respiro allo schieramento solito titolare, pronto a ritornare in campo in Serie A nella sfida di domenica prossima dello stadio Diego Armando Maradona.