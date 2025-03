“Non so cosa accadrà”, Napoli: Cajuste parla del suo futuro

Jens Cajuste si è soffermato in un’intervista sul suo futuro

Il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla sfida di domani contro il Milan di Sergio Conceicao. Gli azzurri, di fatto, sono attesi dalla gara contro il Milan. Questa gara, ovviamente, è molto importante per la lotta scudetto.

Gli azzurri, di fatto, non posso permettersi di perdere ulteriore terrreno dall’Inter. Nel frattempo, però, in casa azzurra bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di Cajuste:

Cajuste: “Non so cosa accadrà nel mio futuro, non dipende da me”

Lo svedese, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘East Anglian Daily Times’, ha infatti parlato così sul suo futuro:

“Bisogna aspettare e vedere, non ho nessuna idea di cosa succederà. Ci sono alcune partite rimaste ed è questo il mio obiettivo. Quello che succede in estate capita in estate”.

Jens Cajuste ha poi concluso il suo intervento:

“Tutto questo è fuori dal mio controllo, io posso concentrarmi solo su questo momento. Vedremo come andrà a finire. Sono stato bene qui ed è tutto quello che posso dire ora”:

Ricordiamo che lo svedese è in prestito all‘Ipswich Town con un diritto di riscatto di 12 milioni di euro che diventa obbligo in caso di salvezza. Tuttavia, la squadra inglese è ormai ad un passo dalla retrocessione in Championship.

Last Updated on 29 Mar 2025 – 13:02 by William Scuotto