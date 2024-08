Pasquale Mazzocchi, chi è l’esterno partenopeo del Napoli

Pasquale Mazzocchi è un calciatore italiano, terzino destro del Napoli. È nato a Napoli il 27 luglio 1995. È molto duttile e può giocare su entrambe le fasce del campo.

Ha iniziato come ala offensiva e poi si è spostato indietro. Nel settembre 2022, è stato convocato in nazionale da Roberto Mancini. Ha esordito negli ultimi minuti contro l’Ungheria nella UEFA Nations League 2022-2023.

Carriera di Pasquale Mazzocchi

Pasquale Mazzocchi è nato a Napoli il 28 luglio 1995. Ha iniziato a giocare a calcio nel Benevento. Poi è andato alle giovanili del Verona nel 2012.

Ha giocato in prestito al Bellaria Igea Marina, al Pro Piacenza e al Rimini. Qui ha segnato il suo primo gol.

Gli inizi

Nel 2016, Mazzocchi è stato acquistato dal Parma. Qui ha vinto tre promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie A. È diventato un giocatore chiave in questa ascesa.

Nel 2018, è stato venduto al Perugia. Qui ha esordito in Coppa Italia nel 2019. Ha giocato 57 partite in due anni.

Nel 2020, Mazzocchi è stato acquistato dal Venezia. Qui ha debuttato in Serie A e ha giocato 52 partite. Nell’estate del 2022, è stato ceduto in prestito alla Salernitana.

Qui si è riscattato a fine stagione, segnando 2 gol in 60 partite. Nell’estate 2024, è stato acquistato dal Napoli. Ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo.

Club Presenze Gol Stagioni Napoli 10 0 2024- Salernitana 60 2 2022 Venezia 52 1 2020-2022 Perugia 57 2 2018-2020 Parma 63 1 2016-2018 Rimini 25 1 2015-2016 Pro Piacenza N/A N/A 2014-2015 Bellaria Igea Marina N/A N/A 2013-2014 Verona (giovanili) N/A N/A 2012-2013 Benevento N/A N/A -2012

La carriera di Pasquale Mazzocchi è stata piena di prestiti nelle prime stagioni. È stato in Serie A con Parma, Perugia, Venezia e Salernitana. Nel 2024, è stato acquistato dal Napoli, firmando un contratto fino al 2027.

Pasquale Mazzocchi

Pasquale Mazzocchi è un giovane calciatore italiano che ha fatto il suo debutto con il Napoli. È nato il 27 luglio 1995 a Barra, in provincia di Napoli. È un terzino destro che ha giocato in vari club prima di arrivare al Napoli nel gennaio 2024.

L’esordio di Mazzocchi con il Napoli è stato difficile. Il 7 gennaio 2024, è stato espulso dopo solo 4 minuti di gioco contro il Torino. Tuttavia, Pasquale Mazzocchi Napoli vuole dimostrare il suo valore e conquistare un posto da titolare.

Pasquale Mazzocchi ha anche una vita privata interessante. Si è sposato con Tonia Lamagna nel 2022 e hanno avuto una figlia, Clarissa, nel 2024. Nel novembre 2022, ha subito un intervento per un infortunio al ginocchio destro, ma ora è in fase di recupero.

“Sono molto felice di far parte di questa grande squadra come il Napoli. È un sogno che si realizza e non vedo l’ora di dimostrare il mio valore”.

Nonostante gli inizi difficili, Pasquale Mazzocchi è fiducioso nel suo futuro con il Napoli. I tifosi sperano che possa presto diventare un punto di forza della squadra.

Pasquale Mazzocchi è un terzino destro talentuoso che si prepara a giocare per il Napoli. La sua carriera è stata caratterizzata da esperienze in prestito e promozioni. Questo lo ha reso un giocatore versatile e capace di giocare in diverse posizioni.

Con il Napoli, Mazzocchi ha l’opportunità di mostrare le sue capacità in Serie A. Potrebbe anche entrare nella Nazionale italiana. Dopo aver giocato 61 partite con la Salernitana, ha segnato 2 reti e fornito 3 assist.

Il suo percorso è stato pieno di alti e bassi, ma Mazzocchi non si è mai arreso. Il Napoli ha investito in lui e ora aspetta che risponda con prestazioni eccellenti. Questo potrebbe aiutarlo a diventare un giocatore chiave e forse anche a entrare in Nazionale.