Frattesi al Napoli, decisione presa: Inter avvisata

Davide Frattesi, obiettivo del Napoli, ha preso una decisione importante.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto per scendere in campo domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan. I partenopei, infatti, hanno di fronte a loro uno scontro diretto davvero fondamentale per la corsa scudetto.

Anche perché l’Inter di Simone Inzaghi è attesa da un match che, almeno sulla carta, dovrebbe portare i tre punti. I nerazzurri, infatti, giocheranno allo Stadio San Siro contro l’Udinese. Nel frattempo, però, il Napoli e la ‘Beneamata’ sono al centro di una notizia di calciomercato che riguarda il futuro di Davide Frattesi.

Napoli, Frattesi vuole lasciare l’Inter: la posizione di Manna

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il centrocampista ha deciso di lasciare l’Inter a fine stagione. Davide Frattesi, di fatto, resta un’alternativa nello scacchiere nerazzurro di Simone Inzaghi e non vede la possibilità di diventare uno dei titolari del team nerazzurro.

Già a gennaio aveva mostrato la sua intenzione di lasciare l’Inter, ma poi l’ex Sassuolo è rimasto a Milano. Su Davide Frattesi, dunque, bisogna registrare gli interessi della Roma (che già ci ha provato a gennaio) e del Napoli. Il team partenopeo, di fatto, è nella corsa per l’ex Sassuolo, anche se tutto dipende dalle richieste di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

