“Osimhen è una bestia”, l’ex compagno di squadra è sicuro sul bomber

Su Victor Osimhen, in attesa di conoscere il suo futuro, bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti su un suo ex compagno di squadra.

Il Napoli domani contro il Milan si giocherà un bel pezzo di scudetto. Se non dovesse arrivare il successo contro i rossoneri, visto anche il match casalingo dell’Inter contro l’Udinese, gli azzurri possono realmente dire addio alle speranze a laurearsi ancora una volta campioni d’Italia.

Tra i giocatori a cui si affiderà Antonio Conte per la sfida di domani bisogna sicuramente inserire Romelu Lukaku. Tuttavia, in attesa della gara contro il Milan, bisogna registrare delle dichiarazioni importanti sul predecessore del belga: Victor Osimhen.

Cajuste: “Osimhen è il miglior giocatore con cui ho giocato. Tifosi azzurri amano davvero il Napoli”

Jens Cajuste, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘East Anglian Daily Times’, ha infatti parlato così del nigeriano:

“Victor Osimhen è il miglior giocatore con cui ho giocato. Lui è un animale assoluto, è una bestia”.

Il centrocampista, ora in prestito all’Ipsiwich Town, ha parlato anche della stagione scorsa con il Napoli:

“Il mio arrivo in azzurro è stato tutto inaspettato. Il Napoli è un club fantastico, che arrivava dalla vittoria dello scudetto. Quindi, ovviamente, ero emozionato solo a parlare di questa possibilità. Mi sono divertito, anche se non sono arrivati i risultati. Tutti erano frustati per questo, non solo i tifosi. Questi lì hanno tantissima passione: vivono e respirano calcio, li rispetto molto. Amano davvero, ma davvero, la loro squadra del cuore. Tanto di cappello”.

