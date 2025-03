RILEGGI IL LIVE – Conte annuncia: “Neres recuperato. Tre giocatori salteranno il Milan”

Antonio Conte ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Milan in programma domani, 30 marzo, allo stadio Maradona

Il big match della 30a giornata di Serie A vede il Napoli ospitare il Milan per una sfida che si preannuncia decisiva nella corsa scudetto. Gli azzurri, infatti, giocheranno dopo l’Inter e conosceranno già il risultato dei nerazzurri. In caso di vittoria, la squadra di Inzaghi si porterebbe a +6 dai partenopei, mentre, in caso di pareggio a +4. Una sconfitta lascerebbe il distacco a 3 punti e condizionerebbe non poco Lukaku e compagni.

Inoltre, c’è un tabu da abbattere: il Napoli non batte il Milan in casa dal 2018, in un 3-2 firmato Zielinski, che con una doppietta ha firmato l’ultimo successo degli azzurri al Maradona (all’epoca ancora San Paolo) contro i rossoneri negli ultimi 7 anni. Servirà invertire il trend per sperare ancora di lottare per lo scudetto.

Antonio Conte in conferenza stampa: le parole prima del Milan

Sul tema della preparazione della partita con il Milan e sui rientri dei nazionali:

“Il recupero di alcuni giocatori il tema è soprattutto su Neres che era da un mese e mezzo era assente. Abbiamo lavorato con lui e diciamo che quest’ultima settimana gli ho visto fare dei miglioramenti importanti. Questo è un momento importante e vanno scelti i migliori in questo momento per forma e garanzia dall’inizio. David è pienamente recuperato, giocherà, ma non so se dall’inizio. Sicuramente una parte della gara la farà. Anguissa ha un affaticamento all’adduttore e per questo non ha giocato contro la Libia. Ha fatto 2 allenamenti con noi e monitoriamo bene la situazione perché la parte finale del campionato è quella dove non possiamo sbagliare. E poi c’è Spinazzola che ha ricevuto un colpo al quadricipite ed è fuori e sta recuperando da questo infortunio. Anche Okafor ha un problema fisico. Va recuperato anche lui. Ho la fortuna di avere un gruppo di calciatori che dopo 7 mesi ha ottime conoscenze tattiche e calcistiche. Dobbiamo sfruttare i giocatori più in forma. Non possiamo aspettare chi è indietro. Deve accelerare e mettersi al passo con gli altri”.

Sul ruolo di inseguitore:

“Sarebbe da folli e da stupidi non fare un pensiero essendo a -3 dalla prima a 9 giornate dalla fine. Nessuno lo avrebbe mai immaginato. Giusto crederci, è giusto mettere tutto quello che abbiamo a disposizione. Ma dobbiamo uscire con la maglia sudata. Spero e penso che questo il tifoso lo stia apprezzando. Una squadra pronta a dare il tutto per tutto. Poi vince una sola, ma noi dobbiamo crederci. Sarà dura ancora anche il piazzamento Champions. Dobbiamo conquistare un posto nell’Europa che conta e dobbiamo guardare avanti, che è il primo posto. C’è soddisfazione ad avere pressioni diverse, che ha chi lotta per il titolo o per non retrocedere. Noi lottiamo per un obiettivo primario. Domani ci aspettiamo la solita atmosfera al Maradona. Si deve creare la giusta alchimia e la giusta atmosfera”.

Sulla gara contro il Milan e il reparto offensivo del Napoli:

“Sarebbe un problema se non avessi le idee chiare. Le idee da attuare me le da il campo, ciò che ho visto in settimana e negli ultimi giorni. La felicità di aver recuperato Neres, meno per Anguissa infortunato. E c’è disappunto per l’infortunio di Spinazzola. Cercheremo di fare le giuste decisioni, sfidando una squadra costruita per vincere lo scudetto e che ha vissuto una stagione particolare. Poi a gennaio hanno acquistato calciatori forti. Noi affrontiamo il Milan che è una signora squadra con un ottimo allenatore in panchina. Ancora di più avremo bisogno del Maradona. Ci sarà da soffrire, ma dovremo trovare la forza”.

Sul Napoli della prossima stagione:

“C’è da giocare queste ultime nove partite. Può essere tutto o niente. Dobbiamo essere concentrati e feroci sul presente. C’è da conquistare ancora qualcosa. Che sia l’obiettivo massimo o importantissimo o altri obiettivi, ancora ci sono le partite. Non si parla di niente per quel che riguarda il calciomercato”.

In merito alle condizioni di Olivera:

“Ha giocato bene in nazionali ed è in buone condizioni. Giovedì ha recuperato e ieri e oggi ha fatto allenamento, quindi è a disposizione”.

Sulle due facce del Napoli, in grado di cambiare aspetto:

“Nell’ultimo periodo meritavamo qualcosa in più. Spesso ci si collega al risultato per dare il valore a una prestazione. Ho rivisto la gara con il Venezia e meritavi di vincerla. Cerchiamo sempre di migliorare. Il risultato condiziona le menti anche inconsciamente,. Quando vinci ti subentra la voglia di proteggerti di più, magari facendo questo sbagli. Si deve trovare il primo gol e poi il secondo. Nei 90/95 minuti ci sono diversi momenti della partita e dobbiamo essere bravi a riconoscerli e ad adeguarci. Dobbiamo crescere e migliorare. In campo si devono riconoscere le situazioni. Rispetto a come le prepari, devi anche adeguarti. A volte lo fai benissimo, a volte no”.

Last Updated on 29 Mar 2025 – 14:21 by Claudio Mancini