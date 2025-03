Colpo di scena Napoli, sopresa McTominay: la scelta di Conte è chiara

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un colpo di scena su Scott McTominay.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è atteso da una gara fondamentale per il prosieguo della stagione. Domani sera, infatti, i partenopei sono attesi dalla gara dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan.

Dopo il pari rimediato a Venezia, dunque, il Napoli è costretto a battere i rossoneri continuare a sognare lo scudetto. Proprio per questo motivo, di fatto, Antonio Conte ha preso diverse decisioni importanti ed una di queste riguarda Scott McTominay.

Napoli, McTominay contro il Milan farà il quarto a sinistra

Come scritto sulle pagine del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, la squadra azzurra contro il Milan scenderà in campo con una sorta di 4-4-2 e non con il classico 3-5-2. Tra le sorprese tattiche scelte da Antonio Conte bisogna inserire quella di McTominay che ricoprirà il ruolo di esterno sinistro.

Questa, dunque, sarebbe la scelta di Antonio Conte per il ruolo di McTominay contro il Milan. A destra, invece, ci sarà Matteo Politano. Mentre la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Mathias Olivera. In attacco, quindi, c’è la conferma della coppia formata da Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori.

Last Updated on 29 Mar 2025 – 12:07 by William Scuotto