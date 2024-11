Verso Torino-Napoli, Conte ha un solo dubbio di formazione: il ballottaggio alla vigilia

Antonio Conte ha un solo dubbio di formazione in vista di Torino-Napoli: resta aperto un ballottaggio alla vigilia della gara di domenica

Sarà una gara da non sottovalutare quella contro il Torino in programma domani, domenica 1 dicembre, dalle 15. I granata hanno vinto solamente 2 partite negli ultimi due mesi: con il Verona a settembre e contro il Como a fine ottobre. Una crisi di risultati e di gol, soprattutto a causa dell’infortunio gravissimo accorso a Duvan Zapata nel match con l’Inter di un mese e mezzo fa.

Da quel momento la squadra di Vanoli non si è più ripresa e anche il pareggio della scorsa settimana contro un Monza in piena lotta salvezza, è la dimostrazione di quanto il gruppo sia in difficoltà anche a livello mentale. Il Napoli dovrà approfittare di queste debolezze, senza però essere già sicuro di avere i 3 punti in tasca, perché i granata sono chiamati ad una scossa per salvare questa stagione.

Torino-Napoli, Conte ha scelto la formazione: c’è solo un ballottaggio

Antonio Conte avrebbe le idee chiarissime in vista della sfida contro il Toro. Il Napoli, che giocherà 3 partite in una settimana, non farà turnover in campionato. In Coppa Italia le valutazioni saranno altre, ma in Serie A non si può sbagliare e non si possono fare passi falsi, dato che le inseguitrici sono attaccatissime e non aspettano altro che un tentennamento o una caduta degli azzurri.

Da qui la scelta di schierare il miglior 11 a disposizione, con un unico ballottaggio che starebbe facendo riflettere Conte. Di certo non sarà in porta, dove Meret è confermatissimo. La linea della difesa a 4 sarà sempre presieduta dal capitano Di Lorenzo, il grande ex Buongiorno, Rrahmani e Olivera. A centrocampo, ovviamente, dentro Lobotka, con ai lati Anguissa e McTominay.

A sinistra, in attacco, ci sarà eccome Kvaratskhelia, che non rischia nonostante un momento non brillantissimo. La punta sarà ovviamente Romelu Lukaku, incubo del Torino dai precedenti incredibili. L’unico vero dubbio di Conte è sulla destra, dove Matteo Politano parte in vantaggio, ma Neres scalpita per una maglia da titolare. Il brasiliano sta insidiando in queste ore il compagno, a detta della Gazzetta dello Sport, e le riflessioni sono in corso.

Al momento Politano è ancora in testa nel ballottaggio, ma la decisione verrà presa definitivamente domani. Neres potrebbe anche diventare utile ancora a partita in corso, o conquistarsi una maglia da titolare contro la Lazio in Coppa Italia. La rosa a disposizione del mister è ampia e vorrà sfruttarla a dovere in questo triplo impegno.