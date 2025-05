Medaglia a Kvara in caso di Scudetto? Alvino svela la probabile decisione del Napoli

Medaglia anche a Khvicha Kvaratskhelia in caso di vittoria dello Scudetto? Arriva la rivelazione da parte di Carlo Alvino.

Il Napoli vede da vicino al titolo. Lo scudetto dista ora solo tre partite che il club azzurro non potrà sbagliare per niente al mondo. Gli uomini guidati da Antonio Conte sono sempre più in fiducia, spinti anche dall’immenso entusiasmo della tifoseria partenopea.

In caso di vittoria del titolo, tutti i giocatori scesi in campo con la maglia azzurra verrebbero premiati con la tradizionale medaglia. Ciò significa che anche Kvicha Kvaratskhelia potrebbe riceverla, nonostante il suo trasferimento al Paris Saint Germain nella sessione invernale di calciomercato. La scelta sarebbe nelle mani del Napoli e il giornalista Carlo Alvino sembra essere sicuro su quale sarà la decisione finale del club.

Alvino: “Non credo Kvara riceverà la medaglia”

Durante il programma Terzo Tempo Calcio Napoli in onda su Televomero, il noto giornalista Carlo Alvino ha parlato di una questione decisamente interessante, ossia della possibile premiazione di Kvaratskhelia in caso di scudetto.

Il Napoli, a tal riguardo, sembra aver preso una decisione netta. Questo quanto dichiarato da Alvino a tal riguardo: