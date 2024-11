Napoli, incredibile ipotesi Chiesa: l’intreccio con Kvaratskhelia

Il Napoli starebbe pensando a Federico Chiesa come ipotesi per l’estate prossima: l’incredibile intreccio di mercato con Kvaratskhelia

Una vera e propria bomba di mercato lanciata questa mattina da Repubblica: il Napoli avrebbe inserito nelle valutazioni per l’estate il possibile acquisto di Federico Chiesa. Un’ipotesi clamorosa al mese di novembre, ma che potrebbe non trattarsi affatto di un’utopia. L’attaccante italiano sta faticando moltissimo a trovare spazio nel Liverpool capolista in Premier League e non si esclude un suo addio già dopo una sola stagione in Inghilterra.

Non è scoppiato il feeling tra l’ex Juventus e il campionato britannico, né con i Reds. Attualmente infortunato, per via di un problema muscolare, Chiesa ha giocato 78 minuti con il Liverpool in tutta la stagione, fino ad ora. I dati dicono: 1 minuto contro il Milan in Champions League, 18 contro il Bournemouth a settembre in Premier e 59 contro il West Ham in EFL Cup nello stesso mese. E’ riuscito a mettere a referto anche un assist, nonostante i così pochi minuti giocati, ma fisicamente non ha retto i ritmi serrati della Premier e i suoi muscoli hanno ceduto.

Chiesa, ipotesi Napoli e l’intreccio con Kvaratskhelia

I suoi muscoli hanno ceduto due mesi fa e il rientro in campo è sconosciuto. Una stagione praticamente da buttare fino ad ora, con l’attaccante che si augura di riprendersi almeno per il girone di ritorno. Il suo futuro, però, si fa ricco di incertezze, dato che in queste condizioni non potrà di certo rimanere in maglia Liverpool un’altra stagione.

Stando a quanto riferito da Repubblica, è qui che subentrerebbe il Napoli. Il tutto avrebbe un legame diretto con Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e non si esclude che in estate possa lasciare gli azzurri per un’offerta importante. Secondo il quotidiano, quindi, la dirigenza partenopea avrebbe valutato anche il nome di Chiesa come possibile sostituto.

Un nome che già in passato è stato accostato all’orbita azzurra e che ritornerebbe forte proprio in queste ore. Si tratterebbe di un ritorno clamoroso in Italia da parte del classe ’97, che firmerebbe con il Napoli a 27 anni. Il legame tra le parti durerà fino al 2028, ma al dirigenza del Liverpool potrebbe prendere la decisione di lasciar partire il giocatore molto prima.

Da qui all’estate, in casa azzurra, potrà succedere di tutto. Impossibile immaginare che le possibili trattative partano già da ora, ma sicuramente la dirigenza del Napoli ha già iniziato a muovere i primi passi per tutelarsi con l’arrivo dell’estate e avere un piano già pronto in caso di addio di Kvara.