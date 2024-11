Lukaku incubo del Torino: il bilancio contro i granata è impressionante

Romelu Lukaku è l’incubo del Torino, il suo bilancio contro i granata nel corso della carriera è impressionante: tutti i numeri del belga

Antonio Conte ha chiesto più cattiveria in attacco, sa perfettamente anche lui che il suo Napoli deve essere più cinico e cazzimmoso. Una squadra che vuole competere fino alla fine dell’anno per la vittoria del campionato deve partire da una difesa solida, cosa che gli azzurri hanno, ma deve anche saper produrre di più e sfruttare le occasioni.

Delle prime 6 squadre del campionato, il Napoli è quella con l’attacco peggiore: solo 20 gol segnati. La Juventus ne ha fatti 21, mentre le altre viaggiano su ritmi completamente diversi: la Fiorentina 27, la Lazio 28, l’Inter 31 e l’Atalanta 34. Solo il Milan ha fatto gli stessi gol dei partenopei, ma giocando una partita in meno. Qualcosa va sistemato, ma è evidente che in questo inizio di stagione la priorità di Conte era un’altra: ritrovare solidità.

Lukaku spaventa il Torino: i numeri incredibili del belga

Per ritrovare anche pericolosità offensiva, il tecnico dovrà affidarsi ai suoi uomini più pericolosi. Tra questi c’è ovviamente Romelu Lukaku, che è reduce dal gol contro la Roma, il quinto in questa stagione fin qui. Un po’ poco, ma il rendimento è comunque buono, merito anche dei 5 assist messi a referto. Contro il Torino, solitamente, Big Rom si accende e i dati sono impressionanti.

Lukaku ha affrontato i granata per 6 volte in carriera e non ha mai perso. Lo score recita 5 vittorie e 1 pareggio, arrivato lo scorso anno nel girone d’andata con la Roma. Quello che fa ancora più effetto sono i suoi 5 gol e 4 assist nelle 6 partite giocate. Tradotto: Lukaku ha sempre fatto bonus quando ha incontrato il Torino.

Nella prima stagione in Italia, con l’Inter, segna nella gara d’andata, ma non gioca quella di ritorno per infortunio. Il secondo anno, quello scudettato, demolisce i granata nel match d’andata con una doppietta e due assist e segna anche al ritorno. Al suo ritorno in nerazzurro, salta una partita per infortunio, ma lascia il segno con un assist nell’ultima giornata di campionato.

Infine lo scorso anno alla Roma, con il gol nella gara pareggiata per 1-1 e un assist nella sfida di ritorno vinta dai giallorossi. Una sentenza per il Torino, che non attraversa di certo il suo miglior periodo storico. Ritrovarsi contro Lukaku è diventato un incubo e il belga è affamato. Vuole lasciare la propria firma ancora una volta, per permettere al Napoli di restare in testa alla classifica e guardare le inseguitrici giocare dopo di lei.