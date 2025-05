Addio al Napoli, sì all’Arabia: affare da 25 milioni

Svolta a sorpresa in casa Napoli svelata dall’edizione odierna de Il Mattino: il big dei partenopei è pronto a dire addio alla compagine azzurra.

Finale di stagione a tensione altissima per il Napoli, che ha tra le mani la possibilità di potersi regalare un traguardo davvero storico e anche inatteso, considerando quelle che erano le premesse all’inizio del campionato. Ora, bastano sette punti agli azzurri (quindi, almeno due vittorie e un pareggio nelle ultime tre sfide) per laurearsi Campioni d’Italia: gli ostacoli, ovviamente, non mancano ma Antonio Conte vuole mettercela tutta per fare in modo che alla fine si possa tornare a festeggiare a Napoli dopo appena due anni di distanza dall’ultimo successo Tricolore.

In queste settimane, però, tiene già banco il futuro, con il calciomercato che è divenuto un pensiero già ricorrente nei corridoi di Castel Volturno. Nella serata di mercoledì è arrivata la notizia che ha fatto scatenare la fantasia dei tifosi partenopei: il Napoli ci sta provando concretamente per Kevin De Bruyne (clicca qui per leggere la notizia completa), nome che va a confermare le ambizioni degli azzurri in vista della prossima annata ormai alle porte. Occhio, però, anche a quello che può succedere al mercato in uscita, che potrebbe essere affollato.

Calciomercato SSC Napoli, Anguissa si è convinto: Il Mattino non ha dubbi

Il futuro di Frank Zambo Anguissa potrebbe essere lontano dal Napoli e da Napoli. Già nelle ultime settimane si era vociferato della possibilità di addio per l’ex Fulham, che sembra valutare la sua esperienza in azzurro ai titoli di coda.

Nel suo destino potrebbe esserci l’Arabia Saudita, stando a quanto emerge dall’edizione odierna de Il Mattino:

“Se per Osimhen la trattativa (per l’affare in Saudi Pro League, ndr) è ancora da definire nei dettagli, quella per il centrocampista camerunense ha avuto una svolta proprio nelle ultime ore, dopo che Anguissa ha compreso che il Chelsea stava tentennando e ha deciso di accettare la proposta che arriva dagli sceicchi. Il ds Giovanni Manna, che sta gestendo ogni fase preliminare di un mercato estivo che sarà pieno di colpi d’artificio, ha compreso che gli agenti hanno tra le mani l’offerta saudita e che hanno deciso di non dire di no. Senza aspettare l’eventuale rilancio del club azzurro. Dunque, si volta pagina: dopo quattro anni, Anguissa si prepara ai saluti”.

News Napoli calcio, 25 milioni per Anguissa: svelato il club

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul club e sulla cifra che dovrebbe essere corrisposta al Napoli per lasciar partire Frank Zambo Anguissa.

Secondo la medesima fonte, sarebbero 25 i milioni di euro che potrebbero arrivare dall’Arabia Saudita, mentre la destinazione parrebbe essere l’Al-Hilal: in tal caso, Anguissa potrebbe anche giocare il nuovissimo Mondiale per Club.