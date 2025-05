Non solo De Bruyne, bomba dall’Inghilterra: “Un altro campione del City nel mirino del Napoli”

Kevin De Bruyne e non solo: oltre alle notizie che stanno trapelando in questi minuti in Italia, dall’Inghilterra spunta un’altra notizia bomba sul mercato della SSC Napoli.

In casa Napoli è già scoppiato l’entusiasmo per Kevin De Bruyne. In serata, Sky Sport è uscito allo scoperto in merito al tentativo concreto da parte degli azzurri per il fuoriclasse della nazionale belga, che ha da tempo annunciato il suo addio al Manchester City (il suo contratto scade il prossimo 30 giugno, ndr). Una notizia, a cui in questi minuti sono arrivate altre autorevoli conferme, che hanno fatto scatenare la fantasia del popolo napoletano, che intanto spera di poter festeggiare il traguardo del quarto Scudetto.

Intanto, dall’Inghilterra arriva una nuova notizia che fa ulteriormente sognare i tifosi di fede azzurra e che vede accostato il club del presidente Aurelio De Laurentiis a un altro grande campione di proprietà del Manchester City. Insomma, i sostenitori partenopei hanno già molti motivi per sognare in sede di mercato, malgrado ci siano ancora diverse settimane da qui all’inizio vero e proprio della sessione estiva.

News Napoli calcio, The Sun: “Grealish piace ad Antonio Conte”

Jack Grealish e il Napoli: una suggestione che in queste ore spunta dall’Inghilterra e che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi azzurri, che già sognano una squadra stellare in vista della prossima stagione.

A fare il punto della situazione è il portale online di The Sun, che a tal riguardo svela:

“SunSport può rivelare in esclusiva che la capolista della Serie A, il Napoli, sta seguendo la stella dell’Inghilterra e del Manchester City (Grealish, ndr), nel mezzo della crescente incertezza sul suo futuro. Si ritiene che Antonio Conte sia un grande fan dell’ala. Non è nemmeno chiaro se faccia parte dei piani del tecnico Pep Guardiola. Conte, che lo ha visto in prima persona quando ha allenato in Inghilterra, crede che l’ex campione dell’Aston Villa sarebbe un colpo super per la big italiana”.

Mercato, il Napoli sogna in grande: le ultime

In attesa di capire cosa ci sia di fattibile tra il Napoli e Jack Grealish, molto sembra esserci di concreto in relazione alle voci tra il club partenopeo e Kevin De Bruyne.

Sarebbe, quest’ultimo, un colpo davvero sensazionale per gli azzurri, che sembrano avere tutte le intenzioni di allestire una squadra davvero competitiva in vista della prossima stagione.