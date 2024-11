Calciomercato Napoli, arriva la conferma: tutto fatto per il rinnovo

Il calciomercato del Napoli si accende con un rinnovo imminente di un titolarissimo: arriva la conferma del prolungamento del contratto

Dicembre è alle porte e con l’arrivo dell’ultimo mese del 2024 si avvicinerà anche l’inizio del calciomercato di gennaio. Per il Napoli capolista ci saranno pochi colpi, ma mirati, da portare avanti, per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il tecnico leccese è consapevole di avere una buonissima squadra tra le mani, ma sicuramente migliorabile, soprattutto nelle riserve.

Il lavoro che dovrà fare il direttore sportivo, Giovanni Manna, però, non sarà solamente quello di approfittare delle migliori occasioni per allungare la rosa, ma anche quello di tutelare chi in formazione c’è già. Mantenere alta l’attenzione dei giocatori già presenti in azzurro e far si che le loro prestazioni possano migliorare, con la certezza di un contratto solido, è un aspetto altrettanto importante.

Calciomercato Napoli, Olivera verso il rinnovo: i dettagli

Tra i giocatori più cresciuti sotto la guida di Antonio Conte, c’è senz’altro Mathias Olivera. Arrivato dal Getafe per 16,5 milioni di euro nel luglio del 2022, ora occupa stabilmente il posto da titolare. Nel suo primo anno in azzurro, quello dello storico scudetto, ha ricoperto per gran parte del tempo il ruolo di vice Mario Rui, ritagliandosi ampio spazio nel finale di stagione, con lo storico gol alla Salernitana nella famosa gara scudetto sfumata il 30 aprile del 2023.

Lo scorso anno ha faticato come tutti a trovare la sua condizione migliore e ha reso ben al di sotto delle sue possibilità. Quest’estate è rimasto a Napoli, ma si prospettava un’alternanza costante con Leonardo Spinazzola da quinto, o addirittura un arretramento nella linea dei tre centrali di difesa. Pronostico completamente ribaltato, sia per il cambio modulo di Conte verso un 4-3-3/ 4-2-3-1/ 4-3-2-1, sia per lo scarso rendimento dell’ex Juve e Roma.

Conte gli ha affidato le chiavi in mano della fascia sinistra, rendendolo il 7° giocatore più utilizzato nella rosa in termini di minutaggio. L’uruguaiano ha risposto presente, alzando nettamente il livello delle sue prestazioni. A San Siro, contro il Milan un mese fa, ha dato lustro alla sua miglior gara di sempre in maglia Napoli e ora il club si sarebbe convinto a rinnovargli il contratto.

Il suo accordo è in scadenza nel 2027 e percepisce uno stipendio da 1.5 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la volontà è quella di prolungare il fine ultimo dell’accordo e ritoccare l’ingaggio. Non sono ancora emersi dettagli precisi sulle cifre, ma è facile pensare che almeno per la durata si voglia spingere fino al 2029, quando il giocatore avrà 32 anni e sarà nella fase finale della sua carriera.