Dopo Dorgu, Conte affronta un altro obiettivo azzurro: lo vuole anche Guardiola

Non solo Patrick Dorgu nel mirino di Manna e Antonio Conte: il calciatore del Torino richiesto anche da Guardiola piace al Napoli.

Il viaggio a Torino per mantenere la vetta in classifica e continuare a sognare. Un viaggio che potrebbe anche gettare le basi per un nuovo grande acquisto in vista del futuro. Specialmente per la prossima stagione. Perché Antonio Conte già sta lavorando in funzione del prossimo anno, quando si augura di poter giocare per più competizioni e riportare il Napoli in Champions League.

In Torino-Napoli ci sarà la possibilità proprio per vedere ancora più da vicino un giocatore che piace particolarmente alla dirigenza partenopea. Di recente, in occasione del match casalingo contro il Lecce, Conte ed il suo staff hanno visto in effetti di che stoffa è fatta Patrick Dorgu. L’esterno danese è un gioiellino molto apprezzato a livello europeo e il club giallorosso ha voluto blindarlo proprio qualche settimana fa per non rischiare di svenderlo al termine della stagione. Non è passato inosservato l’abbraccio al termine della partita con il mister del Napoli. E ora sarà curioso capire come reagirà alla vista di Samuele Ricci.

Torino-Napoli è anche sfida mercato: occhi su Ricci

Convocato in Nazionale, nel mirino di Pep Guardiola che ha bisogno di un centrocampista per il Manchester City, Samuele Ricci è uno dei talenti più puri del campionato italiano. Classe 2001, valutato almeno 35-40 milioni. Per tutta l’estate è finito nei radar della Lazio, ma alla fine è rimasto al Toro.

Cairo, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe già negato al trasferimento nella finestra di gennaio verso la Premier League. Se le possibilità di una sua partenza verso l’Inghilterra già in inverno sono ridotte al lumicino, allora è da considerare pressoché impossibile una cessione ad un altro club italiano per il calciomercato invernale. Se ne riparlerà in estate, al termine della stagione, quando magari Ricci avrà fatto lievitare ancor di più il costo del suo cartellino a suon di buone prestazioni.

Nel frattempo, il Napoli dovrà fare attenzione anche agli occhi indiscreti di Milan e Inter, che puntano al ragazzo. Solo un intervento deciso di Conte, come fatto per Alessandro Buongiorno quest’estate, potrebbe mettere il club azzurro in una posizione di vantaggio rispetto alle milanesi.