Alvino contro Spalletti: “Ha detto delle bugie”, poi la bordata che fa discutere

Spalletti torna a far parlare di sé: durissime le critiche di Alvino nei suoi confronti dopo il suo nuovo libro.

Dopo due stagioni dal leggendario terzo scudetto, Luciano Spalletti parla nuovamente del Napoli: è infatti stata da poco pubblicata la sua nuova autobiografia. Al suo interno, l’attuale tecnico della Nazionale ha raccontato molti aneddoti sulla sua esperienza in azzurro, soffermandosi in particolare su alcuni dettagli inediti.

Le dichiarazioni contenute nel libro di Spalletti, però, non sono andate giù a tutti. Il giornalista Carlo Alvino ha criticato in diretta alcuni dei contenuti della biografia dell’ex tecnico del Napoli.

Alvino duro su Spalletti: “Una squallida operazione di marketing”

La biografia di Spalletti non sembra particolarmente piaciuta a Carlo Alvino: secondo il giornalista nel capitolo incentrato sul Napoli l’allenatore ha raccontato alcune inesattezze.

Intervenuto durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli in onda su Televomero, il giornalista ha commentato duramente le parole scritte da Spalletti nel suo nuovo libro. Le dichiarazioni dell’ex allenatore del Napoli arrivano infatti in un momento estremamente delicato per il club azzurro:

“Nessuno mette in discussione Spalletti allenatore, è un mostro e resterà nella storia del Napoli. A me ha dato fastidio qualche passaggio raccontato in maniera non veritiera. È stata una squallida operazione di marketing sulla pelle dei tifosi napoletani, non era proprio il momento giusto. Poteva anche dire alla casa editrice di uscire a fine maggio. Non ho apprezzato gli stralci usciti, sono state raccontate molte bugie nel capitolo con il Napoli”

Alvino difende De Laurentiis: “È una persona onesta”

Nel corso del suo intervento, Carlo Alvino ha anche parlato del rapporto conflittuale tra Spalletti e De Laurentiis, prendendo le difese di quest’ultimo.

Per il giornalista dalla biografia emerge una visione negativa del presidente azzurro. Forse fin troppo, malgrado il rapporto non eccellente sia ormai noto a tutti. Di seguito, quanto sostenuto a tal proposito::