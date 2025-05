Mossa del Napoli per David, il piano B è di lusso: ultim’ora Sportitalia!

È un Napoli particolarmente scatenato in vista delle prossime settimane in chiave calciomercato: il giornalista Alfredo Pedullà svela le grandi manovre in casa azzurra.

Il Napoli vuole allestire una squadra di enorme livello in vista della prossima stagione. In questi minuti, il mercato azzurro sembra essersi davvero infuocato, considerando quelle che sono le voci legate all’accostamento a Kevin De Bruyne. Il trequartista in scadenza di contratto con il Manchester City sembra essere l’oggetto del desiderio del club partenopeo, che sembra avere tutte le intenzioni di allestire una squadra di livello per la prossima stagione.

Tuttavia, gli azzurri – oltre al belga – sembrano aver acceso i fari sul possibile colpo in attacco, da affiancare a Romelu Lukaku (in attesa poi, eventualmente, di capire quale sarà il futuro di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, ndr). A fare il punto della situazione è il giornalista Alfredo Pedullà, che sul suo sito ufficiale ha svelato l’offerta degli azzurri per Jonathan David ma non solo. L’esperto di mercato ha anche svelato quello che sarebbe il piano alternativo, oltre agli ormai soliti noti Lucca e Bonny, divenuti nomi molto vociferati all’ombra del Vesuvio in queste ultime settimane.

Ultime Mercato Napoli Calcio, David e non solo: le mosse per l’attacco

Il Napoli è a caccia di un attaccante di livello in vista della prossima sessione di calciomercato. A confermarlo è l’esperto Alfredo Pedullà.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte sul portale di riferimento:

“Il Napoli vuole rafforzare l’organico in modo sostanzioso. (…) Il Napoli ha mosso passi per Jonathan David che ha altre proposte (Inter in testa, sondato anche dalla Juve). Il suo entourage chiede tanto ma il club azzurro vuole accontentarlo anche inserendo una clausola rescissoria. Nome da seguire all’interno di una concorrenza importante, esattamente come piace Darwin Nunez, classe 1999 in uscita dal Liverpool e con una valutazione di 50-55 milioni di euro più bonus. In lista restano i soliti Lucca e Bonny, ma il Napoli sta lavorando per mirare più in alto, in modo da onorare uno Scudetto che si sta avvicinando”.

Caccia all’attaccante: il Napoli vuole mirare in alto

Tale indiscrezioni dimostrano, insomma, come il Napoli voglia puntare in alto in vista della prossima sessione di calciomercato.

Kevin De Bruyne, Jonathan David, Darwin Nunez: tutti nomi che potrebbero fare la differenza in Serie A e che sono, evidentemente, sul taccuino di Giovanni Manna, già molto attivo per portare il Napoli sempre più in alto.