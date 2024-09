Mercato super del Napoli, nessuno ha fatto così bene in Serie A: il dato è spettacolare

Il mercato del Napoli è stato super, nessuno ha fatto così bene in Serie A: il dato che emerge è spettacolare ed impressionante

E’ stato un mercato pazzesco quello del Napoli, il secondo più costoso di tutta la Serie A nell’estate scorsa. Con 150 milioni di euro investiti, solo la Juventus ha fatto di più, superando i 160. Un segnale della potenza economica e di status degli azzurri nonostante il terribile decimo posto dello scorso anno. L’arrivo di Antonio Conte, strappato alla concorrenza, ha favorito anche l’approdo di grandi campioni, che hanno ormai capito come Napoli non sia più solo terra di passaggio.

Prima di questa stagione, i partenopei hanno raggiunto l’Europa per 14 anni consecutivi, vincendo uno Scudetto storico e non facendosi sfuggire neanche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Il passo falso post campionato vinto è stato utile per imparare dai propri errori e tentare di rialzarsi il prima possibile. In estate è stato fatto un lavoro mostruoso, specialmente dopo il clamoroso k.o. contro il Verona della prima giornata, che ha fatto riemergere degli incubi del passato.

Il mercato del Napoli porta bonus: capolavoro di Manna in estate

Nessuno come il Napoli. E’ questo il tema emerso dopo le prime giornate di Serie A, Coppa Italia e persino delle coppe europee. L’impatto che hanno avuto i nuovi acquisti del mercato estivo, non lo hanno avuto nello stesso modo altri calciatori nei club italiani. Se calciatori come Morata, Retegui, Dovbyk, Kean e Dia stanno lasciando un segno importante nelle loro nuove squadre, nel Napoli il dato è ancora più elevato.

Il merito è anche di Giovanni Manna, il neo direttore sportivo del Napoli che ha invertito la rotta dopo la terribile campagna acquisti dello scorso anno. Salutati i calciatori arrivati lo scorso anno (come Lindstrom e Natan), si è dato spazio a new entry di tutto peso. E nonostante la mancata cessione (almeno a livello remunerativo) di Victor Osimhen, non sono mancati colpi da novanta, che stanno già facendo la differenza.

Nella somma gol + assist, infatti, nessuno ha fatto bene come i nuovi acquisti del Napoli. Sono 13 i bonus portati in queste prime partite, suddivisi in 5 gol e 8 assist. Lukaku ha già uno score di 2 reti e 3 assist, Neres ha 1 gol e ben 4 assist, McTominay ha 1 gol, così come Buongiorno, mentre Spinazzola conta 1 assist. Decisivi sin da subito, con la sensazione che possano fare ancora di più. Antonio Conte si gode i suoi gioielli perfettamente integrati al passato azzurro, rinato sotto la sua guida tecnica.