Manna: “Potevamo fare qualcosa di più sul mercato”, la verità su Kvara e Osimhen!

Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset in vista del match contro il Palermo.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha introdotto il match degli azzurri che affronteranno il Palermo. I ragazzi di Antonio Conte saranno impegnati nella sfida valevole i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2024/25. Un trofeo che manca da ormai troppo tempo in bacheca e che, negli ultimi tempi, ha creato più delusioni che gioie in casa Napoli. Antonio Conte, inoltre, vorrà invertire questo trend negativo anche per soddisfazione personale: tra Inter e Juventus, da allenatore, non ha mai vinto la Coppa Italia.

Il mercato del Napoli ha sorpreso i più ed allo stesso tempo, vicenda Osimhen a parte, ha soddisfatto gran parte della tifoseria: Sull’operato svolto, durante l’ultima finestra di mercato estiva, ha dichiarato: “Abbiamo cercato di fare il meglio delle nostre possibilità in questo momento. Abbiamo inserito giocatori più pronti e altri più giovani ma con ampie prospettive di miglioramento. Potevamo fare di più, ma per essere la mia prima sessione è stato un buon mercato”.

Manna sicuro su Kvara ed Osimhen: “Non ci ha chiamato nessuno”

Giovanni Manna ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sulla stella dei partenopei Khvicha Kvaratskhelia, sempre al centro del dibattito in casa Napoli: “Kvara? Non c’è fretta, non dobbiamo partire con la corsa al rinnovo. Ha ancora tre anni di contratto con noi, abbiamo parlato con il ragazzo e il suo entourage, ma siamo tranquilli e non c’è nessuna deadline“.

Sull’ex Napoli, Victor Osimhen, ha chiarito un rumor di mercato proveniente da un club di Serie A: “Osimhen al Milan? No, a noi non ci ha chiamato nessuno”. Una telenovela che non sembra aver fine nonostante il trasferimento in prestito al Galatasaray che , ricordiamo, procrastinerà soltanto la gestione della situazione riguardante il nigeriano.

Manna ha poi commentato le scelte di Conte in vista del match di Coppa Italia. L’allenatore salentino, infatti, ha deciso di rimodulare il suo Napoli con un 4-2-3-1 e con nuovi interpreti visti poco o praticamente mai in questo inizio di stagione. In merito a ciò ha affermato: “Turnover? La Coppa Italia è una competizione europea, va onorata, vogliamo arrivare fino in fondo. È una tappa di questo percorso. Il mister ha fatto le sue scelte, c’è fiducia in tutti gli elementi del gruppo. Ci aspettiamo conferme rispetto a quello che vediamo in settimana. Il gruppo ha valore, lavorano tutti bene“.