“Ha rifiutato il Napoli”: il retroscena sulla trattativa è deludente: cosa è successo

Un ex obiettivo del Napoli ha rifiutato il trasferimento in azzurro nelle scorse finestre di mercato. I motivi della scelta sarebbero sorprendenti.

Il Napoli ha seguito e continua a seguire tanti “ideali”, con l’obiettivo di rinforzare sempre più l’organico a disposizione dell’allenatore Antonio Conte. Tuttavia, ogni approccio evolve (in positivo o in negativo) e ogni sviluppo potrebbe risultare decisivo anche a poche settimane di differenza.

Pellegrini e il rifiuto al Napoli a gennaio: il retroscena

Uno dei nomi più caldi in ottica Napoli nel corso dell’ultima finestra di calciomercato invernale fu Lorenzo Pellegrini. Protagonista di una stagione caratterizzata da vari bassi e pochi alti, nonché vittima di tante esclusioni da parte degli allenatori, il giocatore giallorosso era stato accostato insistentemente al club campano. Tuttavia, come ripreso dal Corriere dello Sport, la sua volontà è risultata decisiva.

Infatti, il capitano della Roma ha intenzione di prolungare il contratto in scadenza a giugno 2026 e la sua priorità è da sempre la rappresentanza dei colori giallorossi. D’altronde, il capitano capitolino ha dimostrato di essere fortemente legato alla piazza e ha giurato amore a Roma, a partire dal momento di gloria vissuto nel Derby della Capitale. Per questo motivo, nonostante la volontà di De Laurentiis e dei Friedkin di portare a termine l’operazione, lo stesso Pellegrini ha rifiutato un trasferimento in azzurro.