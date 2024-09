La giornalista che ha intervistato Giuntoli: “Mi ha detto una cosa su Osimhen alla Juventus!”

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere, tra i club che potrebbero essere interessati ci sarebbe anche la Juventus.

Dopo la travolgente vittoria nei confronti del Palermo in Coppa Italia per 5-0, il Napoli allenato da Antonio Conte ha subito voltato pagina e ha iniziato a preparare il prossimo match, quello di campionato contro il Monza. E mentre il gruppo squadra è concentrato sugli impegni in campo, la dirigenza continua a lavorare per migliorare le forze e le potenzialità della società.

Per farlo sarà necessario cedere Victor Osimhen a titolo definitivo nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. L’attaccante nigeriano è attualmente in prestito al Galatasaray, ma ovviamente l’obiettivo del Napoli è quello di cedere l’attaccante a titolo definitivo e intascare una cospicua somma, sia per ripianare i tanti acquisti effettuati, sia per effettuare ulteriori operazioni in entrata in futuro.

Nelle ultime settimana è circolata anche una pazzesca indiscrezione, ovvero quella che vedrebbe la Juventus tra le squadre interessate al centravanti nigeriano. Giuntoli è infatti il direttore sportivo che lo acquistò dal Lille per portarlo al Napoli, dunque da suo estimatore non è escluso possa pensarci anche per i bianconeri.

Ultimissime Napoli, Giuntoli esclude il possibile acquisto di Osimhen da parte della Juventus

A parlare del possibile affare è stata la giornalista Monica Scozzafava, al quale Giuntoli ha concesso un’intervista sulle colonne del Corriere della Sera. La cronista ha rivelato anche alcuni retroscena e chiacchiere private avute con l’attuale dirigente della Juventus. Ecco quanto evidenziato:

“L’intervista a Giuntoli? Gli ho subito detto che avrei voluto fargli un’intervista vera ed autentica e lui non s’è sottratto. Osimhen gli fa luccicare ancora gli occhi, è una trattativa che l’ha reso orgoglioso perché la più difficile che ha fatto in carriera. Non è scritto perchè gli spazi sono ristretti sul giornale, ma è orgoglioso anche di Kvaratskhelia. Mi ha raccontato che qualcuno gli diceva segnasse poco, ma lui s’è intestardito nel prenderlo. Non ho scritto che mi ha detto che Napoli è la città più bella del mondo, poi mi ha raccontato che vuole bene a De Laurentiis nonostante la loro storia sia fatta anche di scontri.

Dopodiché il discorso si è spostato sul possibile interesse da parte della Juventus per Victor Osimhen:

Mi ha fatto intendere che Osimhen non è alla portata della Juventus, hanno già un problema con Vlahovic che guadagna tanto. Mi ha anche detto che lui avrebbe venduto prima Osimhen, ne parlò con De Laurentiis, ma il mercato presentò diverse pieghe ed è andata com’è andata. Se qualcuno gli avesse dato 70/80 mln lui avrebbe ceduto prima Osimhen ed avrebbe preso Lukaku”.

Dunque, seppur Giuntoli possa essere interessato a Osimhen, è consapevole che ad oggi la Juventus non dispone delle possibilità economiche per effettuare l’acquisto. Ricordiamo, inoltre, che la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore non è valida per i club italiani. La Juventus, dunque, sarebbe costretta a trattare eventualmente prima con il Napoli.