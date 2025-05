Clamoroso Osimhen, è arrivata l’offerta della Juventus: la reazione del Napoli spiazza tutti

La Juventus ha confermato il grande interesse nei confronti di Victor Osimhen ed ha avanzato una prima offerta per acquistare il calciatore dal Napoli nel prossimo mercato.

Osimhen rientrerà a Napoli tra poche settimane, alla scadenza del prestito annuale con la maglia del Galatasaray. Tuttavia, è ben noto che il giocatore partirà nuovamente, stavolta a titolo definitivo e la Vecchia Signora si è mossa concretamente per portarlo all’ombra della Mole Antonelliana e per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Offerta della Juventus per Osimhen: aggirata la clausola rescissoria

Da tempo è risaputo che per cedere il nigeriano esiste una clausola rescissoria dal valore di 75 milioni di euro. Tuttavia, quest’ultima non è valida per club italiani, bensì è esercitabile solo da società straniere. Per tale motivo, stando al Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe deciso di presentare un’offerta di 85 milioni di euro al Napoli, superando il valore della clausola rescissoria e tentando di convincere il club partenopeo a cedere il calciatore.

In realtà, però, la situazione sarebbe molto più complessa del previsto vista la volontà del Napoli. Il club capitanato da Aurelio De Laurentiis preferirebbe cedere Osimhen in Arabia Saudita, dove ci sono molte squadre sulle sue tracce. In modo particolare, l’Al-Hilal starebbe spingendo e non poco per il calciatore.

Naturalmente, tanto dipenderà anche dalla volontà di Osimhen. Quest’ultimo, potrebbe decidere di restare nel calcio che conta e quindi fare ritorno in Serie A. Il tutto con una maglia diversa, quella degli acerrimi rivali che con ogni probabilità gli costerà il rapporto (già fortemente compromesso) con i tifosi del Napoli.