Caressa analizza il Napoli: il paragone su McTominay fa discutere

Il Napoli si sta imponendo come una delle forze di questa stagione, la rivelazione può essere Scott McTominay: particolare paragone del giornalista Fabio Caressa.

Dopo la bella vittoria per 5-0 ottenuta in Coppa Italia contro il Palermo, il Napoli di Antonio Conte già pensa al prossimo impegno, quello di domenica sera contro il Monza allo stadio Maradona per la sesta giornata del campionato di Serie A. I partenopei cercano la vittoria per provare a raggiungere il primo posto in solitaria in questa annata.

La crescita della squadra è sotto gli occhi di tutti, con un calciatore che nelle ultime uscite ha rubato l’occhio: Scott McTominay. Lo scozzese arrivato dal Manchester United si sta immediatamente imponendo all’attenzione dei tifosi e della critica. Ottima la prestazione all’esordio da titolare all’Allianz Stadium contro la Juventus, mentre contro il Palermo ha siglato la sua prima rete con la maglia del Napoli, appena dopo il suo ingresso in campo.

Notizie Napoli, il particolare paragone di Fabio Caressa su McTominay

A parlare di McTominay è anche il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, che attraverso il suo canale Youtube ha analizzato il Napoli di Antonio Conte. Dopodiché il telecronista e conduttore ha espresso il proprio pensiero sul centrocampista scozzese, lasciandosi andare a un particolare paragone. Ecco quanto evidenziato:

“Esaltiamo quello che stavamo dicendo su Antonio Conte, perché l’inserimento di McTominay era indispensabile, anche perché è un giocatore che può fare veramente la differenza. È un trequartista che si inserisce, di un metro e 90 scozzese. È come avere, faccio un paradosso, un giocatore di rugby fortissimo che gioca bene coi piedi e può giocare a pallone. Cioè, stiamo parlando di uno che spacca in due le difese se vuole, tra l’altro gioca a un ritmo diverso rispetto al calcio italiano. Perché arriva dall’Inghilterra e quello che arrivano da lì giocano a un ritmo diverso rispetto al calcio italiano, e Conte l’ha capito”.

Dunque, secondo Fabio Caressa, Scott McTominay ricorda un giocatore di Rugby grazie al suo possente fisico. Eppure l’ex Manchester United ha mostrato di avere anche spiccate qualità tecniche, oltre che un deciso feeling con il gol e un tiro potente da fuori area che in azzurro non si vedeva ormai da un po’.

La sensazione è che il Napoli non abbia ancora raggiunto il suo pieno potenziale, soprattutto perché McTominay – arrivato da pochissimo – deve ancora adattarsi a pieno al campionato italiano. Dopo che tutto sarà sistemato, la squadra di Antonio Conte potrebbe davvero candidarsi per qualcosa di molto importante in questa Serie A.