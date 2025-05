Cambia tutto per il Napoli, delusione per Conte: accadrà domani al Maradona

In casa Napoli c’è grossa delusione dopo quanto appreso nelle ultime ore. La conferma arriverà domani durante il match che andrà in scena al Maradona.

Manca sempre meno alla prossima sfida del Napoli che affronterà il Genoa nel prossimo turno di Serie A. La partita è in programma domani allo stadio Diego Armando Maradona, dove sarà presente il pubblico delle grandi occasioni. Intanto, però, Antonio Conte potrebbe esser costretto a fare i conti con l’ennesima “emergenza”. Infatti, non è scontata la presenza di un noto big dal primo minuto sul rettangolo verde.

Lobotka è ancora in dubbio: le ultimissime in casa Napoli

Sono ore delicatissime in casa Napoli. Gli azzurri, dopo un cammino complicatissimo, si apprestano a scendere in campo per le ultime tre giornate di campionato. Una di queste è in programma domani, con il Genoa che arriverà al Maradona con obiettivi ben diversi.

Intanto, però, la situazione in casa Napoli potrebbe essere più delicata del previsto. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Stanislav Lobotka è uscito malconcio dalla sfida contro il Lecce, riportando un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Al momento, le condizioni del giocatore non sono eccellenti, motivo per il quale è da considerare “in dubbio”.

Oggi, però, lo slovacco svolgerà il provino decisivo che gli permetterà di testare le sue condizioni. Resta da capire se il metronomo azzurro potrà scendere in campo dal primo minuto o se sarà a disposizione ma solo per la panchina. In caso di forfait è già pronto Billy Gilmour.