Napoli scatenato, altro super colpo dalla Premier: ha già siglato 10 gol!

Il Napoli sta studiando un colpo importante dalla Premier League, massimo campionato inglese, per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

La prossima estate sarà molto bollente per il Napoli, determinato a portare a segno vari colpi altisonanti per aumentare il livello e il prestigio della squadra con giocatori con buona esperienza e visibilità internazionale.

Il Napoli punta Hojlund: molto dipende da Osimhen

Uno dei giocatori indiziati a rinforzare il Napoli della prossima stagione è Rasmus Hojlund, attaccante danese del Manchester United. Stando a quanto riportato da Il Mattino, il giocatore potrebbe rientrare in uno scambio che porterebbe Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray, verso la città di Manchester. A quel punto, l’ex Atalanta potrebbe fare il percorso inverso verso Napoli. Oppure, potrebbero anche essere due operazioni slegate tra loro.

Infatti, la cessione programmata per 75 milioni di euro del nigeriano consentirebbe ingenti spese sul calciomercato: Hojlund è il primo nome sulla lista di Manna, sebbene le alternative non manchino (da Lucca a David, passando per Omorodion). Pertanto, l’accostamento del classe 2003 agli azzurri spiegherebbe il viaggio in Inghilterra del DS partenopeo: non solo De Bruyne, ma anche l’operazione Osimhen-Hojlund motiverebbe il viaggio nella città ospitante di City e United.

I numeri di Hojlund in stagione

La stagione di Hojlund, così come di tutto il Manchester United, non è stata affatto positiva. Certamente la possibilità di alzare al cielo l’Europa League sarebbe confortante in relazione ai tanti fallimenti in terra britannica. Infatti, è un dato evidente che questa sia stata la peggior stagione nella storia dei Red Devils, ma ciononostante il 22enne è riuscito a dare il suo contributo in fase realizzativa.

In stagione Hojlund ha messo a segno10 gol (di cui 6 in Europa League e 4 in Premier League), raggiungendo la doppia cifra di reti in 49 partite. Inoltre, è stato messo costantemente in discussione a causa del ballottaggio nel ruolo di punta con l’ex Bologna, Joshua Zirkzee. Dunque, vista l’età ancora giovanissima ma la buona esperienza già maturata, il danese potrebbe tornare in Serie A dopo l’unica stagione vissuta con l’Atalanta.

Si tratterebbe di un ritorno per lui nella massima categoria del calcio italiano, dove ha impressionato notevolmente per le sue qualità messe in mostra. Sotto la gestione di Gasperini è migliorato notevolmente in pochissimo tempo, siglando 11 gol fra tutte le posizioni e attirando gli occhi di tanti top club: tra i vari, proprio il Manchester United si è fiondato su di lui in maniera decisiva, investendo 78 milioni di euro.