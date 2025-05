Napoli Basket, il cambiamento è clamoroso: sta accadendo in queste ore

Il Napoli Basket sta per entrare in una nuova, clamorosa, fase della sua storia. Infatti, è imminente un cambiamento fondamentale che avverrà nel giro di pochissimo tempo.

Il Napoli Basket ha vissuto una stagione piuttosto turbolenta, riuscendo a salvarsi e a rimanere nella massima serie del campionato italiano di pallacanestro. Ora, però, sta per presentarsi un nuovo scenario che potrebbe permettere ai partenopei di fare lo step successivo e affermarsi con costanza come una big del campionato.

Cambio societario per il Napoli Basket: cessione a Rizzetta e Shaquille O’ Neal

Come riportato da Il Mattino, il Napoli Basket è pronto a invertire totalmente la rotta, passando a una nuova proprietà: il nuovo proprietario di maggioranza sarà Matt Rizzetta, imprenditore italo-americano già patron del Campobasso calcio (club di Serie C) e del club di calcio femminile del Brooklyn FC.

Dunque, la proprietà oltreoceano acquisterà il 66% delle quote societarie e poterà a totali stravolgimenti anche in termini di rappresentanti dentro e fuori dal terreno di gioco. Tra le new entry spicca un nome di massima risonanza: si tratta di Shaquille O’ Neal, uno dei giocatori di basket più iconici della storia, il quale diventerà testimonial del Napoli in quanto membro della compagine societaria di Rizzetta.