Rivoluzione Inter, cambia tutto per la corsa Scudetto: ora il Napoli può gioire!

Sono ore delicatissime quelle che precedono le sfide di Inter e Napoli rispettivamente contro Torino e Genoa. Intanto, sono emersi dettagli importanti.

La stagione sta per giungere al termine, ma intanto la sfida tra Napoli e Inter non si è ancora conclusa. Al momento, gli azzurri hanno tre punti di vantaggio, i quali dovranno essere “custoditi” con cura nelle ultime tre uscite. D’altra parte, però, c’è l’Inter di Simone Inzaghi ormai sempre più concentrata sulla finale di Champions League da giocare contro il PSG. Proprio da Appiano Gentile sono arrivate notizie importantissime.

Inter in emergenza: tre big assenti a Torino

La sfida tra Torino e Inter potrebbe già dire moltissimo in chiave Scudetto. Il Napoli ha soli tre punti di vantaggio, ma gli impegni europei dei nerazzurri potrebbero compromettere (ancora una volta) il cammino. Infatti, la squadra di Simone Inzaghi è reduce da uno sforzo cruciale andato in scena durante la semifinale di Champions contro il Barcellona.

La qualificazione alla finalissima che si giocherà a Monaco, “costringe” il tecnico ha fare delle scelte. Non a caso, come riportato da “Sky Sport” ci son ben tre big che salteranno la sfida contro il Torino. Si tratta di: Pavard, Mkhitaryan e infine Lautaro. Oltre ai tre protagonisti è da considerare in dubbio anche Davide Frattesi.

Tali problematiche potrebbero avere un impatto cruciale sullo Scudetto. Infatti, qualora l’Inter non dovesse ottenere i tre punti in trasferta, lo Scudetto sarebbe “virtualmente” consegnato al Napoli di Antonio Conte. Una cosa è certa: il weekend appena inizia potrebbe già essere decisivo.