LIVE – Juve-Napoli 0-0: partita iniziata

Gara iniziata!

18.00 Minuto di silenzio per ricordare Totò Schillachi

Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

NAPOLI (3-5-2 o 4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Benvenuti alla diretta testuale di spazionapoli.it della gara tra la Juve di Thiago Motta ed il Napoli di Antonio Conte. Questa partita, di fatto, potrebbe dire davvero molto per entrambe le squadre, visto che prenderebbero il volo in classifica in caso di un successo.