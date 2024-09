Juve-Napoli, Buongiorno svela il modulo di Conte: l’annuncio

Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del match di campionato contro la Juventus.

La quinta giornata di Serie A è oramai entrata nel vivo ed è già tempo di big match: Juventus-Napoli ed Inter-Milan. Due partite di alta classifica che indirizzeranno in un certo senso la stagione. Gli azzurri di Antonio Conte saranno impegnati all’Allianz Stadium di Torino per affrontare la rinfrancata Juventus, squadra risollevata dopo la convincente vittoria contro il PSV in Champions League.

Thiago Motta ha cambiato stile alla Juventus cercando di inculcare nuove idee: più offensive piuttosto che difensive. Un’impostazione risaputa ma che nasconde ancor alcune particolarità che potrebbero beffare gli azzurri. I ragazzi di Conte sono pronti a mettersi in gioco per cercar di centrare l’obiettivo della vittoria. Per farsì che ciò avvenga anche Alessandro Buongiorno dovrà svolgere una partita di spessore. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Buongiorno lancia la sfida a Vlahovic: “Vedremo a fine partita”

L’ex centrale del Torino ha parlato nel pre-partita ed ha messo in luce il lavoro che sta svolgendo con il suo nuovo mister. Con l’inserimento di McTominay in campo, il difensore del Napoli ha svelato, poi, in che modo gli azzurri si muoveranno durante la partita: “Cosa mi chiede di Conte? Lavoro più di reparto rispetto all’anno scorso, il mister mi dà più soluzione anche dal punto di vista offensivo. Difesa a tre o a quattro? Varieremo durante la partita”.

Sul sapore della partita, dato il legame di Buongiorno con il Torino, e sul possibile duello a corpo a corpo con Dusan Vlahovic ha affermato: “Sarà una gara speciale, abbiamo preparato bene questa partita. Abbiamo voglia di dare il massimo. Duello con Vlahovic? Vedremo come andrà a fine della partita”.