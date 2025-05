Osimhen, ecco dove andrà a fine stagione: la rivelazione

Deciso il futuro dell’attaccante nigeriano, De Laurentiis riceverà il bonifico dal club per un motivo preciso: i dettagli.

La cessione di Victor Osimhen è uno dei punti fermi del prossimo mercato estivo. Non è un mistero che i 75 milioni di euro previsti dalla vendita dell’attaccante nigeriano saranno la base da cui Giovanni Manna attingerà per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Osimhen tornerà a Napoli a giugno per capire dove si trasferirà, e nel frattempo le sue prestazioni continuano a crescere nel livello e nei numeri. L’attaccante nigeriano ha finora messo a segno 33 gol e 8 assist in 37 partite tra campionato, coppa turca ed Europa League. Un bottino importante che, infatti, ha attirato l’attenzione di diverse squadre da tutto il mondo.

Osimhen in Arabia, operazione chiusa?

Sulle tracce di Victor Osimhen ci sarebbero, infatti, alcune squadre di premier League, ma anche il Paris Saint Germain e qualcuna araba. L’edizione odierna de La Repubblica, però, ha parlato del futuro del nigeriano, rivelando anche la prossima squadra.