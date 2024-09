Juve-Napoli, Manna sorprende: svelato un retroscena su Giuntoli

Juventus-Napoli al countdown: arrivano le dichiarazioni del ds partenopeo Giovanni Manna ai microfoni di Dazn.

Juventus-Napoli sta per entrare nel vivo e l’ex di giornata, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del match. Il direttore sportivo partenopeo ha voluto sottolineare la centralità nel progetto da parte di Antonio Conte ed al contempo ha analizzato anche il mercato azzurro.

Sul suo passato bianconero non ha nascosto l’emozione del ritorno nel capoluogo piemontese ed ha voluto anche evidenziare quanto, però, ormai faccia parte del passato: “Ex della gara? Oggi c’è grande emozione. Sono uscito uomo dalla Juve ma fa parte del passato. Sono focalizzato sul presente col Napoli”.

Manna punta in alto: il retroscena su Giuntoli e il mercato

Giovanni Manna ha svelato quanto sia stato importante per lui Cristiano Giuntoli prima del passaggio al Napoli, nel periodo condiviso lo scorso anno alla Juventus: “Giuntoli? Mi ha preparato indirettamente perché non lo sapevamo ma sono orgoglioso del percorso che ho fatto”.

Sull’allenatore e sulla validità del progetto ha affermato: “Conte? Io e il mister abbiamo iniziato un percorso insieme. C’è un confronto quotidiano, c’è stima e reciproca fiducia. Il mister è centrale in questo progetto. Spero che questo progetto possa durare più a lungo possibile“.

Riguardo al lavoro svolto durante la sessione di calciomercato estiva ha espresso tutta la sua fiducia in vista dei vari e complicati impegni stagionali: “Mercato? Quando arrivano giocatori nuovi c’è sempre curiosità ma abbiamo fatto un mercato per centrare i nostri obiettivi.

Giorno per giorno sceglieremo il nostro obiettivo e il mister ha una rosa abbastanza completa. Scott (McTominay) sta bene e adesso lo vedremo in campo”.