Infortunio Neres, ci sono novità: ecco quando potrebbe rientrare

Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’attaccante brasiliano: c’è la svolta nel finale di stagione.

L’emergenza infortuni è stata un po’ il filo conduttore delle ultime partite del Napoli. Nonostante le vittorie, che per il momento mettono gli uomini di Antonio Conte in vetta alla classifica a +3 dall’Inter, negli ultimi weekend il tecnico azzurro ha dovuto fronteggiare una serie di problematiche.

Su tutti il reparto difensivo, con Juan Jesus e Alessandro Buongiorno fermi ai box, ma anche con David Neres che, negli ultimi match, ha lasciato un vuoto importante sulla fascia sinistra azzurra.

Genoa e Parma saranno due match fondamentali per il cammino finale del Napoli, impegnato nell’ultima giornata, poi, contro il Cagliari. C’è bisogno dell’apporto di tutti gli uomini della rosa per portare a termine quella che Antonio Conte ha definito un prodigio.

Neres, ecco quando torna: la data del rientro

E allora arrivano ottime notizie in tal senso, proprio riguardo David Neres. La lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra ha costretto l’attaccante brasiliano a stare lontano dal campo nelle ultime tre partite, contro Monza, Torino e Lecce. Adesso, però, potrebbe arrivare la svolta.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le condizioni del brasiliano. Neres potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte per le ultime partite della stagione, contro Parma in trasferta e Cagliari in casa. Una notizia che non può che far tornare il sorriso sul volto del tecnico del Napoli, che riavrà una pedina fondamentale a disposizione.