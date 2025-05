Parma-Napoli, la decisione dell’Osservatorio sui tifosi azzurri: ecco cosa filtra

Forte rischio di divieto di trasferta per i tifosi del Napoli, arrivano gli ultimi aggiornamenti.

Il Napoli si prepara ad affrontare le ultime due partite della stagione. Il vantaggio di tre punti sull’Inter crea ovviamente entusiasmo tra le fila azzurre ma, al tempo stesso, non piò far stare tranquilli gli uomini di Antonio Conte.

Tre partite non sono molte ma non sono neanche poche nell’ottica di uno sprint finale contro i nerazzurri. Genoa, Parma e Cagliari i tre ostacoli da superare per poter conquistare un obiettivo che ad inizio stagione sembrava utopistico per tutto l’ambiente partenopeo.

Contro il Genoa ci si aspetta uno stadio Diego Armando Maradona stravolto di tifosi entusiasti e pronti a guidare la squadra verso una vittoria che rappresenterebbe un ulteriore mattoncini nella cavalcata finale.

Parma-Napoli, trasferta vietata? Ecco quando potrebbe decidersi tutto

Il problema, però, si pone per la trasferta di Parma. Nelle ultime ore è emersa la possibilità che venga vietata la possibilità di assistere al match tra Parma e Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione, analizzando il settore ospiti dello stadio Tardini e la possibile decisione dell’Osservatorio.