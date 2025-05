“Lukaku? Livello bassissimo”, il commento in diretta stupisce tutti

Il commento in diretta su Lukaku stupisce tutti: nel mirino la sua prestazione contro il Lecce, definitiva di “livello bassissimo”.

Il Napoli ha battuto il Lecce per 1-0 in una gara vinta in modo sporco e cattivo, come spesso hanno fatto gli azzurri in questa stagione. In tanti hanno messo nel mirino, in modo forse un po’ eccessivo, la prestazione messa in scena dai ragazzi di Conte, nonostante si trattasse di una partita dove l’unica importanza era la conquista dei 3 punti.

Hanno parlato anche di questo in diretta a Sky Sport durante Sky Calcio Club. Fra coloro ad intervenire, c’è stato anche il commento di Luca Marchegiani, che ha argomentato la sua tesi sul gioco del Napoli mettendo nel mirino la prestazione di Romelu Lukaku. Queste le sue parole:

“Conte è un vincente, ha costruito una squadra sul convincere i giocatori a mettersi a disposizione della squadra. Parlavamo della partita di Lukaku: ieri ha fatto una partita dal punto di vista tecnico di bassissimo livello, però estremamente funzionale perché lotta, si sacrifica, è un riferimento, anche se perde palla non si demoralizza e incita i compagni. Perciò nel contesto della squadra diventa un giocatore fondamentale, in questo è stato bravissimo”.

Insomma, si tratta di un commento a metà fra critica e complimento. Pur non reputando la sua prestazione del tutto positiva, Marchegiani evidenzia il grande valore dello spirito di sacrificio nel gioco del Napoli, uno dei fattori che sicuramente sta aiutando il Napoli nella rincorsa allo Scudetto.

Alcuni dati confermano la tesi di Marchegiani, come ad esempio gli zero tiri effettuati dalla punta belga nel corso del match. Allo stesso tempo, risulta evidente il suo lavoro preziosissimo per aiutare la squadra.

La stagione di Lukaku, fra gol e aiuto alla squadra

D’altronde, tutta la stagione di Lukaku è stata caratterizzata da molto di più rispetto ai “semplici” gol che contraddistinguono il lavoro di un attaccante. A questi bisogna infatti aggiungere anche i 10 assist, che rendono il belga l’unico giocatore in Serie A in doppia cifra di reti e di assist.

Come ribadito da Marchegiani, però, il suo lavoro non può essere riassunto solo nei numeri o nelle giocate tecnicamente sopraffine. Spicca meno, ma risulta tremendamente utile infatti il suo lavoro nello sgomitare con gli avversari, nell’offrire sponde e prendersi falli. Lukaku è già un leader per il Napoli e lo ha dimostrato anche nelle giornate più complicate.