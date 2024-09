Conte, scelta la formazione da schierare col Cagliari: resta un ultimo dubbio

Antonio Conte avrebbe già scelto la formazione che schiererà domenica contro il Cagliari: resta vivo un ultimo grande dubbio

Cagliari-Napoli si avvicina e Antonio Conte avrebbe già in mente la formazione che vorrà schierare domenica pomeriggio. Sta finalmente per finire questa lunga attesa per rivedere in campo gli azzurri dopo l’incredibile vittoria in rimonta sul Parma dello scorso 31 agosto. Sembra passata un’infinità di tempo, ma con la sosta nazionale le due settimane di stop si sono fatte sentire, specie perché arrivate dopo appena 3 turni di campionato.

I tifosi hanno voglia di poter commentare nuovamente la partita con amici e familiari e la gara in Sardegna si sta avvicinando sempre di più. Sono state due settimane molto importanti in casa Napoli: Conte ha avuto modo di lavorare soprattutto con Neres e Lukaku. In giro per il mondo, McTominay e Kvaratskhelia hanno regalato spettacolo e, nella giornata di ieri, il presidente De Laurentiis si è mostrato per la prima volta in lacrime dopo 20 anni di gestione del club.

Cagliari-Napoli, Conte ha scelto la formazione: ultimo dubbio da sciogliere

Se è pur vero che il tecnico leccese non è riuscito a lavorare fino a ieri con la squadra al completo, è altrettanto vero che sono stati comunque cruciali gli allenamenti fatti a Castel Volturno in questi giorni di sosta. La squadra ha potuto assimilare meglio i meccanismi voluti da Conte, che ora cerca una continuità che manca da troppo tempo. Il Napoli, infatti, non vince 3 partite di fila dall’inverno del 2023, parliamo quindi della stagione dello Scudetto: una follia.

Ecco perché il mister vuole a disposizione la miglior squadra possibile per trovare 3 punti pesantissimi, anche in vista del big match contro la Juventus in programma il prossimo 21 settembre. Stando a quanto riferito anche dal Corriere dello Sport questa mattina, saranno pochissime le differenze tra la squadra vista col Parma e quella che scenderà in campo contro gli uomini allenati da Davide Nicola.

In porta verrà confermato Meret, la difesa resterà a 3 con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Sulle fasce spazio a Mazzocchi, mentre a sinistra dovrebbe trovare titolarità Olivera. A centrocampo l’unico vero dubbio è quello legato ad Anguissa, tornato solamente ieri dagli impegni in nazionale. Scalpita infatti McTominay, che fino all’ultimo si contenderà una maglia da titolare. Accanto al camerunense o allo scozzese ci sarà ovviamente Lobotka.

In avanti parte favorito ancora Politano su Neres, col brasiliano che entrerà a gara in corso. A sinistra pienamente recuperato Khvicha Kvaratskhelia dopo la botta subita in nazionale con la sua Georgia. Zero dubbi sul centravanti, che ovviamente sarà Romelu Lukaku. Il belga si è allenato anche con carichi doppi per entrare in forma e per partire dall’inizio contro il Cagliari. Conte gli darà massima fiducia e lo schiererà dal primissimo minuto.