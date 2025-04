Napoli, futuro di Conte deciso: la soffiata svela tutto

La soffiata arrivata sul futuro di Antonio Conte svela tutto sul tecnico, con i tifosi che ora attendono con ansia la fine del campionato

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli non sembra più scontato come una volta. Tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis sono nate delle tensioni in merito al calciomercato ed altre problematiche riguardanti le strutture di Castel Volturno. L’allenatore azzurro si è spesso lamentato della tenuta dei campi di allenamento, recriminandoli anche di possibile causa agli infortuni costanti dei calciatori.

Il patron però, a seguito di queste dichiarazioni forti, si è messo subito alla ricerca di un nuovo luogo capace di far sorgere la nuova casa del Napoli. I nervi tesi però sono persistenti e, a fine stagione, ci si siederà a tavolo anche con Manna per discutere di tutte le situazioni. Come espresso dal tecnico però, la volontà di aprire ad un dialogo di permanenza c’è.

Moggi allo scoperto su Conte: “Questo è il suo futuro”

Luciano Moggi ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb. Durante il dibattito, si è parlato del Napoli e della sua stagione con Conte al comando della classifica. Non sono mancate riflessioni sul futuro dell’ex Juve.

“Se Conte vince il campionato rimane, altrimenti l’anno prossimo ci riproverà. Non c’è alcun dubbio sul suo futuro”

L’ex bianconero ha raccontato il retroscena delle parole espresse in conferenza stampa di Conte, che hanno suscitato polemiche e tensioni:

“Conte ha sentito il dovere di svegliare una squadra dal sonno che l’aveva accompagnata per tutta la partita. Sa che il pubblico di Napoli è sportivo e non era un distacco dalla piazza: ha parlato di motivazioni. Tra lui e il club c’è pieno accordo, anche perché De Laurentiis non ha replicato. Avere i libri contabili in regola ed essere primi vuol dire conoscere il proprio mestiere“.

Il Napoli confida nel contratto firmato dal tecnico ad inizio stagione, ma durante quest’estate in Serie A ci sarà un vero e proprio valzer delle panchine che fa preoccupare.

Napoli, quale futuro per Conte? La Juve preoccupa

La figura di Conte non si può non attribuire alla sua storica Juventus, capace di vincere numerosi titoli consecutivi. Il passato però potrebbe nuovamente farsi sotto al termine della stagione, se Tudor non dovesse convincere.

Moggi però ha tenuto a tranquillizzare i tifosi partenopei: