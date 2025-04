Inzaghi scarica la pressione sul Napoli: la frase sibillina in conferenza

Simone Inzaghi ha scaricato al pressione sul Napoli con la sua risposta in conferenza stampa: la sua frase è sibillina.

Il Napoli ha conquistato la vetta solitaria della Serie A in questo weekend grazie alla vittoria contro il Torino e la contemporanea sconfitta dell’Inter contro la Roma. Gli azzurri così possono adesso puntare davvero sul serio sulla vittoria del titolo quando mancano soltanto quattro giornate alla fine del campionato. Gli infortuni, però, stanno provando a mettere i bastoni fra le ruote, vista la tegola Buongiorno che si è aggiunta quest’oggi.

Simone Inzaghi punge: “Lo Scudetto non dipende più da noi”

L’allenatore dell’avversaria del Napoli in questa lotta al titolo, Simone Inzaghi, ha parlato stasera in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Barcellona di domani sera valida per l’andata delle semifinali di Champions League. L’allenatore ha avuto anche modo di commentare un periodo delicato per i suoi, i cui si sono susseguiti in pochi giorni l’eliminazione della Coppa Italia per mano del Milan e la perdita della vetta in Serie A.

Inzaghi commenta così l’ultima settimana da incubo dei suoi:

“L’ultima settimana non cancella il lavoro di questi 4 anni, le ultime tre partite le abbiamo analizzate e dovevamo fare meglio, ma dopo 4 anni siamo qui per competere su tutti gli obiettivi, quando qualcuno aveva detto che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia. Non mi sentirete mai parlare male della società e del mio staff, io sono qua a difenderli”

Poi, riguardo alle ambizioni per il finale di stagione, arriva una risposta che sembra indirizzata al Napoli:

“L’mbizione ci deve essere sempre, ai massimi livelli. Non sappiamo ancora come andrà a finire, il campionato non dipende più da noi. In Champions siamo tra le prime 4 squadre in Europa. I ragazzi hanno dato tutto anche se l’ultima settimana non è stata positiva”.

Inzaghi mette pressione al Napoli?

Simone Inzaghi ha voluto ribadire quindi un concetto chiaro: il destino è tutto nelle mani del Napoli ora, a cui basterebbero tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare per portarsi a casa lo Scudetto. Semplice constatazione o tentativo di aggiungere pressione? Forse entrambe, perché per quanto la situazione sembri favorevole al Napoli, il campionato non è ancora per nulla finito.

Il Napoli dovrà infatti affrontare squadre forse non di alto livello, ma sicuramente affamate di punti, come già nella prossima settimana a Lecce. Forse questo Inzaghi e lo sa e ribadire quanto ora la pressione sia tutta sulle spalle azzurre può avere anche un valore strategico.