Napoli, indizio di mercato dai social? Il nazionale tedesco è in città (FOTO)

Un giocatore della nazionale tedesca è in città e fa sognare i tifosi in vista del futuro, possibile inizio di mercato sui social

I tifosi del Napoli sognano in grande in vista del prossimo mercato estivo, con la speranza che la società non commetta errori come accaduto durante quello di riparazione in inverno. La squadra va sicuramente rinforzata, soprattutto in vista delle prossime e numerose partite che aspettano agli azzurri nella stagione che verrà.

Antonio Conte infatti dovrà vedersela anche con la Champions League e la Supercoppa Italiana e, la rosa attuale, non è adatta per affrontare quattro diverse competizioni. Ed è proprio un calciatore che ha lasciato un messaggio via social che sa quasi di un invito alla società azzurra.

Mittelstadt in giro per la città, i tifosi sognano: il messaggio

Maximilian Mittelstadt, terzino sinistro dello Stoccarda, in questi giorni è a Napoli per godersi alcuni giorni di relax. Le immagini sui social, postate dalla moglie, hanno subito acceso il calore partenopeo, con i tifosi che spingono nei commenti a farlo arrivare nella formazione di Conte.

La moglie Lea, in parte napoletana – come affermato da lei stessa in risposta ad un utente nei commenti – ha lasciato un messaggio d’amore alla città: “Napoli, un pezzo di casa e un pezzo di cuore“. Come testimoniano le foto, fra le tappe del viaggio della coppia c’è stato anche lo Stadio Diego Armando Maradona, in occasione di Napoli-Torino.

Il difensore ha avuto modo di visitare luoghi storici della città, mangiando anche alcune specialità del posto, da come si può osservare nelle foto sui social. I tifosi sono corsi in numerosi nei commenti: “Vi aspettiamo a Napoli!“, scrivono in molti.

Mittelstadt, un difensore roccioso: le sue caratteristiche

Mittelstadt, classe ’97, in questa stagione ha disputato ben 28 partite in Bundesliga con una rete e 6 assist. Il calciatore, insieme alla sua squadra, non è però non riuscito a vivere nuovamente un’annata come quella precedente, dove lo Stoccarda terminò secondo.

Il difensore tedesco è anche nel giro della Nazionale, con la prima chiamata avvenuta nel marzo 2024. Si tratta di un difensore roccioso e di grossa statura, capace di anticipare spesso l’avversario. Uno con le sue qualità può sicuramente essere osservato in casa Napoli per aumentare le opzioni a disposizione di Conte per la fascia sinistra e aggiungere un’alternativa con caratteristiche diverse ad Olivera e Spinazzola. Chissà se questo invito social, allora, venga colto da Manna oppure rimarrà una semplice gita di piacere in una città in grado di affascinare da sempre i turisti di tutto il mondo.