Kvaratskhelia ancora protagonista: è successo in Champions League

Khvicha Kvaratskhelia continua a brillare in Champions League: è successo nel corso della gara di stasera contro l’Arsenal in Champions.

Il Napoli sta sognando la vittoria di un altro Scudetto nonostante l’addio a gennaio mal rimpiazzato di Khvicha Kvaratskhelia. La cessione del georgiano al Psg a gennaio è stata una vera e propria ferita per i tifosi, allargata da un mercato che poi non ha regalato un altro giocatore del suo livello. E invece, lo straordinario lavoro di Antonio Conte ha tenuto il Napoli ai vertici nonostante tutto.

Nel frattempo, anche Kvaratskhelia non se la passa male in Francia e questa sera si è giocato a Londra la sua prima semifinale di Champions League in carriera.

Kvaratskhelia decisivo in Champions: il racconto

Il risultato è stato assolutamente positivo: il PSG ha vinto per 1-0 la sfida d’andata contro l’Arsenal in semifinale grazie alla rete di Dembele dopo pochi minuti. Decisivo il contributo di Kvaratskhelia, autore dell’assist sul gol decisivo.

Nel complesso, la gara del georgiano è stata molto positiva, al di là del contributo al gol. Importante, infatti, anche il suo contributo in fase difensiva e tante le giocate di livello offerte ai compagni. Questa è l’ennesima conferma, quindi, del livello altissimo raggiunto da questo calciatore, che si sta togliendo grandi soddisfazioni anche lontano da Napoli.