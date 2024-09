Partnership Napoli-Sorgesana, De Laurentiis: “I fondi nel calcio sono un disastro” | LIVE

Aurelio De Laurentiis ha parlato ai margini dell’evento legato alla partnership rinnovata tra il Napoli e il brand Sorgesana

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parlerà dalla splendida location di Villa D’Angelo al Vomero per l’evento dedicato alla partnership tra il club partenopeo e il brand Sorgesana. Presenti all’evento, oltre al patron azzurro, anche la dirigenza del club con il d.s. Giovanni Manna e il presidente di Lete Spa Nicola Arnone.

Dopo la conferma che lo sponsor Sorgesana sarà presente sulla maglia del Napoli, ha preso subito la parola il patron De Laurentiis: “Siamo due imprenditori, che al di là di tutto hanno puntato sulla famiglia. All’Unicredit mi fu consegnato un loro libro con il titolo <La famiglia Spa>. Io non credo che i fondi siano il salvataggio delle imprese. Perché l’imprenditore deve sempre dare un guizzo e un’impronta personale. Questo paese ha abbandonato l’idea di impresa, per approfittare della presa. Ma questo non riguarda me o il dottor Arnone”.

Il presidente partenopeo ha aggiunto: “A Napoli si può e si deve lavorare e l’abbiamo dimostrato. Io andai da Franco Carraro e gli dissi cosa non funzionava. Lui mi guardò negli occhi e mi disse <Lo dice lei?!> e io risposi <Non si può parlare?>. Poi scoppiò Calciopoli. Noi passammo dagli imprenditori ai prenditori, dove il vecchio non veniva mai sostituito. Il calcio ha iniziato ad accumulare debiti su debiti. Io non ho mai fatto né una lira né un euro di debiti e sono riuscito a trasportare questo mantra dal cinema al calcio. Al calcio italiano manca che i veri imprenditori, proprietari dei calcio, partecipino. Per non parlare dei fondi che sono un disastro“.

Il presidente Arnone ha raccontato alcuni aneddoti che lo legano al Napoli, come il primo gol di Cavani, ma si è anche soffermato sul suo rapporto con il presidente De Laurentiis: “Io e Aurelio mangiamo lo stesso pane, sono 20 anni che lavoriamo insieme. Se non ci fosse sintonia, non saremmo qui. Alla fine penso che prevalga l’intelligenza, come nel nostro rapporto”.

*ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO*