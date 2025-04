Mercato Napoli, il sostituto di Anguissa arriva dalla Serie A: la scelta

Il calciomercato del Napoli è pronto a delle svolte interessanti, con il club che ha scelto il sostituto del partente Anguissa

Il Napoli comincia a pensare al mercato estivo, con la prima finestra utile che si aprirà i primi 10 giorni di giugno. L’obiettivo del club è di farsi trovare pronto sin da subito per effettuare cessioni e acquisti, in modo tale da permettere ad Antonio Conte di lavorare con serenità già durante il ritiro di Dimaro.

Nelle ultime settimane però in casa Napoli sta prendendo sempre più piede una clamorosa ipotesi di cessione per Frank Zambo Anguissa. Gli azzurri sembrano disposti a separarsi dal calciatore, con quest’ultimo che è voglioso di provare nuove esperienze dopo diverse stagioni in Italia. Manna, direttore sportivo, ha cominciato ad osservare diversi talenti in caso di partenza del camerunese.

Anguissa via? Il sostituto può arrivare dalla Serie A

Secondo quanto annunciato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube insieme a Matteo Moretto, le prospettive di addio per Anguissa sarebbero abbastanza concrete. Per questo, il Napoli avrebbe già l’occhio su mezzali con caratteristiche simili alle sue e i due obiettivi principali giocano in Serie A: si trattadi Frattesi dell’Inter e Ferguson del Bologna.

Queste le parole di Moretto in merito al tema:

“Da chiarire con certezza quale sarà il futuro di Anguissa. C’è la forte possibilità che lasci il Napoli a fine anno. Il Napoli vuole rinforzare il centrocampo e sta cercando due profili per migliorare il reparto. C’era già l’opzione Frattesi, nelle ultime ore abbiamo riparlato di Ferguson del Bologna. Il Napoli sta continuando a lavorare su Ferguson, è un profilo che piace moltissimo ed è abbastanza in alto nelle liste di preferenze del club”

Sostituire Anguissa non sarà di certo facile, ma gli azzurri sono pronti a migliorare il proprio reparto. Uno dei due potrebbe arrivare a prescindere, ma è chiaro che la partenza di Anguissa darebbe una decisa accelerata al riguardo.

Napoli-Anguissa, un rinnovo al rilento: la situazione

La storia d’amore tra il Napoli e Anguissa sembra esser quasi giunta al capolinea finale, con le parti che stentano a trovare un accordo per il rinnovo contrattuale.

Il contratto del calciatore, in scadenza nel giugno 2025, vede un rinnovo automatico fino al 2027, in modo tale da non andare via a parametro zero. Per verificarsi ciò però, c’è bisogno dell’attivazione della clausola da parte di De Laurentiis. La volontà iniziale era di rinnovare a prescindere da tale opzione, estendendo il contratto anche oltre, ma le trattative si sono poi bloccate. Il Napoli attende, per lasciarlo partire servirà comunque un’offerta all’altezza.