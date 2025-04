Elmas spiega la foto con lo Scudetto sui suoi social: racconto da brividi

Eljif Elmas ha raccontato il ritorno da ex allo Stadio Diego Armando Maradona: parole da brividi per il Napoli.

Napoli-Torino è stata la gara che ha segnato il ritorno in vetta solitario di Conte e i suoi, con un sorpasso ai danni dell’Inter che potrebbe essere decisivo a quattro giornate dalla fine. Ora la città di Napoli sta veramente sentendo vicinissima la vittoria di un nuovo Scudetto due anni dopo lo straordinario successo del 2023.

La partita è stata anche l’occasione per rivedere un amatissimo ex di quel trionfo: si tratta di Eljif Elmas, che, tra l’altro, poteva tornare in maglia azzurra a gennaio dopo l’addio di Kvaratskhelia. Invece, a Napoli ci è tornato solo da avversario con la maglia del Torino.

Elmas: “Lo Scudetto al Napoli mi rimane per la vita”

Elmas ha raccontato le sue emozioni per questo ritorno da avversario ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, svelando anche quanto sia ancora speciale il suo legame con la città, anche dopo l’addio. Di seguito le sue parole:

“Lo Scudetto a Napoli è stata una cosa speciale che ho vinto nella mia vita. Vincere uno Scudetto al Napoli è difficile e anche bellissimo. Per questo tengo ancora l’immagine del profilo così: è una cosa che mi rimane per la vita, per sempre. Giocare ancora al Maradona è stato bello, sono contento”.

Elmas ha così raccontato anche il motivo per cui sui suoi social porta come immagine del profilo ancora una foto in cui bacia la coppa dello Scudetto vinta nel 2023, nonostante gli anni passati dal successo e, soprattuto, il fatto che la carriera lo abbia portato intanto lontano dal Napoli. Le emozioni di quel trionfo, infatti, non possono essere racchiuse semplicemente nella casacca indossata: rimarranno a vita nel suo cuore e in quello di tutti i napoletani.