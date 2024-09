“Lukaku miglior acquisto dell’estate. Con Conte il Napoli può vincere”

“Lukaku miglior acquisto dell’estate. Il Napoli può vincere lo scudetto con Conte”: le dichiarazioni infiammano i tifosi

Il Napoli inizia a far più paura. Dopo la deludente stagione scorsa, con il clamoroso e terribile decimo posto in classifica, in molte griglie di partenza gli azzurri sono stati inseriti al massimo al quarto posto. Poi è arrivata l’ultima settimana di calciomercato ed il patron De Laurentiis, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, si sono sbizzarriti, ribaltando molti pronostici.

Gli arrivi di Lukaku, Neres, McTominay e Gilmour hanno sicuramente fatto la differenza nella valutazione della rosa. Anche in termini di voti puramente matematici, il giudizio sulla campagna acquisti dei partenopei è schizzato. Se per molti, fin lì, era oscillante tra un 5.5 ed un 6 soprattutto per l’affare Buongiorno, dopo gli ultimi rinforzi sono fioccati anche gli 8 e gli 8.5 da parte di numerosi addetti ai lavori.

Ciccio Graziani scalda i tifosi del Napoli: le parole su Conte fanno sognare

Senz’altro anche le prime uscite di campionato hanno modificato drasticamente il pensiero di molti. Dal 3-0 subito a Verona, il Napoli si è rialzato e ha vinto con lo stesso risultato contro il Bologna, per poi riuscire a rimontare in extremis il Parma in un 2-1 sofferto. Un successo di carattere che ha proiettato gli azzurri nuovamente verso i piani alti della classifica, dove è giusto che si trovi.

Tra coloro che hanno cambiato opinione sul Napoli tra agosto e settembre c’è anche Ciccio Graziani, intervistato dal Mattino. Il Campione del Mondo dell’82’ ha esaltato il lavoro fatto dagli azzurri ed è assolutamente fiducioso della ritrovata coppia Lukaku-Conte. Prima ancora di concentrarsi sui singoli, però, l’ex attaccante ha fatto un discorso ancor più generico sul valore delle squadre: “Si sono completate, ma alcune sono in ritardo per le condizioni fisiche non al top degli ultimi arrivati. Basta vedere la Juventus con Conceiçao e Nico Gonzalez che si sono già fatti male”.

Graziani ha poi ammesso di dover cambiare la sua griglia per la lotta Scudetto: “A mercato chiuso devo rivedere le mie percentuali. Con la campagna acquisti fatta dal Napoli, devo per forza considerarla la prima antagonista dell’Inter. Prima del 31 agosto aveva messo Inter, Juve, Milan e Napoli in questo ordine, ma oggi dico che gli azzurri hanno scavalcato le outsider e si piazzano alle spalle dei campioni in carica. Ti dico di più, se il Napoli non arriva primo, finisce secondo”.

L’ex giocatore ha poi anche dato le sue motivazioni di tale cambiamento di pensiero: “Gli azzurri hanno ingaggiato giocatori importanti, non faranno le coppe europee e questo è sicuramente un vantaggio. Magari non per la dirigenza, ma per l’allenatore sì, perché potrà lavorare tutta la settimana senza intervalli o trasferte difficili”.

Poi un focus su Conte: “E’ un valore aggiunto, perché porta entusiasmo e ha voglia di lavorare e primeggiare. Può non star simpatico ma è tra i più bravi in circolazione”. Poi un commento su Lukaku: “Non è Osimhen, ma è comunque un top. Il migliore acquisto dell’estate. Ti fa salire la squadra, crea spazi, facilita gli inserimenti e sa essere incisivo sotto porta. Non avendo più Osi serviva un terminale offsenvi oche faccia giocare bene chi gli sta vicino e Lukaku in questo è perfetto. Anche Buongiorno è una garanzia, è lui il vero sostituto di Kim”. Infine ha concluso: “Il più forte di tutti però, resta Kvaratskhelia“.