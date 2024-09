Infortunio Kvaratskhelia: la decisione definitiva di Conte per Cagliari-Napoli

L’infortunio di Kvaratskhelia ha preoccupato i tifosi: arriva la decisione definitiva di Conte in vista di Cagliari-Napoli

Ha fatto preoccupare tutti Khvicha Kvaratskhelia dal ritiro con la Georgia. Dopo aver dato spettacolo nella gara contro la Repubblica Ceca, in quella contro l’Albania si è fermato al minuto 75 per una forte contusione. La paura che potesse trattarsi di qualcosa di più c’è stata sin da subito, anche perché negli ultimi anni il Napoli non è mai stato particolarmente fortunato durante le soste per la nazionale.

Con Victor Osimhen e la sua Nigeria, sembrava fosse una tassa fissa da pagare, con infortuni continui e che sono risultati anche decisivi nel corso delle stagioni. Perdere Kvara in questo momento avrebbe rappresentato un duro colpo per Antonio Conte, che sta cercando di ritrovare una continuità che a questa squadra manca da oltre un anno. Il georgiano è fondamentale nel gioco del tecnico leccese, che gli ha dato massima fiducia già in estate al momento del suo arrivo.

Kvaratskhelia, l’infortunio non preoccupa più: la decisione di Conte

Una volta rientrato in Italia, lo staff del Napoli si è immediatamente sincerato delle condizioni di Kvara, rassicurando tutti. Solo una forte contusione, nulla di più. Il giocatore, infatti, ieri ha svolto l’intero allenamento con il sorriso, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. E ora il 77 azzurro scalpita, perché il suo inizio di stagione è stato positivo, con i gol a Bologna e Repubblica Ceca e prestazioni di rilievo.

Anche Kvara cerca continuità e l’occasione perfetta sarà in casa del Cagliari domenica prossima. In tal senso, infatti, Antonio Conte avrebbe già preso la sua decisione: Khvicha parte titolare. Gli ultimi dubbi sembrerebbero essere stati diramati con l’allenamento di ieri e le conferme potranno arrivare dalla giornata di oggi. L’ipotesi di vedere Raspadori al suo posto sta definitivamente sfumando, dato che il georgiano sembra aver recuperato pienamente.

Contro il Cagliari, inoltre, il bilancio di Kvaratskhelia è anche positivo. L’attaccante ha affrontato i sardi solamente 2 volte in carriera, nello scorso campionato, segnando anche un gol e non perdendo mai. Nella partita d’andata della scorsa stagione segnò il definitivo 2-1 al 75′ dopo le reti di Osimhen e Pavoletti nel giro di 10 minuti. Mentre al ritorno non lasciò il segno nella sfida finita 1-1.

Insomma Kvara appare prontissimo ed il peggio sembra passato. Conte vuole i suoi gol per prepararsi nel migliore dei modi al big match contro la Juventus in programma sabato 21 settembre prossimo. Lì sarà fondamentale arrivarci al top, perché la posta in palio sarà già alta anche se dopo solo 5 giornate.