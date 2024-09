“Non si può comprare a sproposito”, Manna spiazzato dal presidente: cos’è successo

“Non si può comprare a sproposito”, il presidente ha spiazzato Giovanni Manna: ecco cos’è successo col ds del Napoli

Il calciomercato del Napoli ha vissuto di alti e bassi, fino al clamoroso rush finale che ha permesso ad Antonio Conte di avere a disposizione una squadra di altissimo livello. Dopo i primi colpi Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola, gli azzurri hanno affrontato una fase di stanca, anche per via della vicenda Osimhen. L’ultima settimana di campagna acquisti ha però ribaltato ogni giudizio, con l’approdo di Neres, Lukaku, McTominay e Gilmour.

Ora gli azzurri potranno avere molte più chance, sia di tornare tra le prime 4 e quindi in Champions League, sia addirittura per puntare a qualcosa di più. Vincere lo Scudetto resta un’impresa, specie contro squadre attrezzate e abituate come Inter e Juventus, ma sognare non costa nulla. La presenza di Conte in panchina sarà decisiva anche per questo, nel tentativo di aprire un ciclo che potrà regalare soddisfazioni importanti in futuro.

Manna spiazzato dal presidente: la frase a sorpresa sul mercato

Non tutte le trattative, però, vanno come si spera. Per un uomo di mercato come Giovanni Manna è normale aspettarsi anche qualche complicazione negli affari. La dimostrazione più evidente è stata proprio quella legata a Osimhen, ad un passo dall’Arabia e poi prestato al Galatasaray solamente dopo la fine del calciomercato in Italia. O anche per Mario Rui, ormai fuori rosa per sua volontà dopo il rifiuto a numerosi club.

Una situazione simile si è venuta a verificare per Michael Folorunsho, che era stato escluso dalla lista della Serie A da Antonio Conte. Il tecnico leccese non sembrava convinto dal centrocampista e, addirittura, alcuni rumors avrebbero riportato di una lite tra i due. Il calciatore, che aveva da poco rinnovato il contratto col Napoli, si è quindi messo da parte ed era disponibile ad un cambio maglia, ma così alla fine non è stato.

Tra i club maggiormente interessati a lui, anche la Lazio. Proprio sulla vicenda è tornato a parlare il presidente biancoceleste Claudio Lotito, nel corso di un’intervista al Messaggero. “Ad un certo punto è sembrato che Folorunsho dovesse arrivare alla Lazio a furor di popolo, ma non si può comprare a sproposito”, queste le parole del patron laziale, che hanno quindi chiarito lo sviluppo della trattativa.

Una fumata nera arrivata proprio dalla Lazio, che ha quindi preferito non puntare sul centrocampista italiano. Una decisione che ha quindi cambiato i piani del Napoli e che ha spinto Conte e lo stesso Folorunsho a parlare per chiarire. Il calciatore sarà quindi reintegrato in rosa e già dalla trasferta di Cagliari potrebbe partire nuovamente con la squadra per diventare un’arma in più a disposizione.