Napoli, Inter e altre 10: chi ha già conquistato la qualificazione in Champions League

Non sono Napoli e Inter, ecco chi ha già conquistato la qualificazione per la Champions League 2025-26

La formazione azzurra ha conquistato nel turno precedente la matematica qualificazione in Champions League 2025-26. E quindi il Napoli debutterà nella competizione rinnovata, con format senza gironi e allargata a 36 squadre. Otto partite nella prima fase, poi eventuali playoff ed fase ad eliminazione diretta.

L’Inter, con la vittoria interna contro il Verona, ha conquistato il suo pass. Ora dalla Serie A altri due slot a disposizione. Ma da altri campionati sono stati decisi diversi verdetti. Ad esempio è sicuro di partecipare il Liverpool, campione d’Inghilterra. O anche il PSG di Kvaratskhelia, possibile avversario del Napoli in Europa per il prossimo anno. E poi i soliti noti: Real Madrid e Barcellona, che si stanno dando battaglia all’ultimo sangue per la conquista della Liga.

Già certi di un posto anche Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Mentre tra le “piccole”, c’è lo Slavia Praga, vincitore del campionato ceco. La Chance Liga permetteva ai vincitori di accedere già alla fase a 36 squadre. Di altre nazioni è noto che il Celtic parteciperà ai playoff, dopo aver vinto la Scottish Premiership; così come per il Bodo Glimt, che si sta ritagliando un ruolo da protagonista anche in Europa League.