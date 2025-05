Napoli in difficoltà in trasferta: quattro mesi fa l’ultima vittoria convincente fuori casa

Il Napoli fatica in trasferta, ma martella e conquista punti grazie alla solidità difensiva: i numeri e l’ultima vittoria convincente fuoricasa

La formazione di Antonio Conte ha difficoltà fuori dalle propria mura del Diego Armando Maradona, lo ha detto stesso il tecnico in altre circostanze. Evidentemente il pubblico casalingo dà una carica notevole, a tal punto da rendere i ragazzi più coraggiosi e audaci.

Il Napoli ha vinto 10 partite in trasferta in campionato, a cui si aggiungono 6 pareggi e le due sconfitte contro Verona e Como. I numeri dei gol fatti e subiti sono positivi: 27 marcature contro le 14 subite. Insomma, anche in linea con l’andamento interno. Non a caso, per Conte questo Napoli è stato continuo, costante, per tutta la stagione. Ed è l’esatto motivo per cui gli azzurri si ritrovano in testa alla classifica.

L’ultima trasferta del Napoli con una vittoria convincente

Il Napoli ha sofferto anche contro il Lecce, specialmente nel secondo tempo. Come ormai da mesi a questa parte, la squadra fatica a recitare un ruolo principale per tutti e novanta i minuti di gioco. Ma in particolare, contro i giallorossi si è visto tanto carattere, voglia di portare a casa i tre punti, ma con poca creatività dal centrocampo in su. Insomma, poche idee davanti, contrapposte ad un muro quasi invalicabile nelle retrovie.

Ma alla fine, come direbbe Antonio Conte, chi vince fa la storia e gli altri leggono. Al termine della stagione, si conteranno i punti fatti e non le prestazioni positive e quelle da scartare. Di certo, però, c’è che in trasferta il Napoli fatica più del previsto. Anche nella precedente vittoria in trasferta contro il Monza è servito un errore di valutazione del portiere per regalare la gioia dei tre punti, grazie all’inserimento in area di McTominay, uomo determinante in questa corsa Scudetto.

E di conseguenza, bisogna tornare a gennaio per rivedere un Napoli forte anche in trasferta. Era sicuramente il periodo migliore degli azzurri, quando la formazione partenopea affrontava la temibile Atalanta, ancora in piena corsa per il tricolore. A Bergamo è andata in scena una delle partite migliori della Serie A, con capovolgimenti di fronte continui. Quel 2-3 a favore del Napoli rappresenta sicuramente l’ultima vera prestazione convincente in trasferta.

A seguire, i pareggi contro Roma, Lazio, Venezia e Bologna. Nel mezzo anche la sconfitta contro il Como. Lasciano certamente l’amaro in bocca quei punti persi all’Olimpico nel finale contro i giallorossi e biancocelesti. Chissà come sarebbe andata se…